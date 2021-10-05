Пополнял и сразу открывал депозит.
На экране было указано что 90 купюр за раз принимает.
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Додано: Нед 08 січ, 2023 13:07
Re: Райффайзен Банк
Додано: Нед 08 січ, 2023 13:15
Спасибо большое!
А число пополнений неограничено? Я, если что... понемногу буду...
Додано: Нед 08 січ, 2023 13:17
Re: Райффайзен Банк
Додано: Нед 08 січ, 2023 13:26
Re: Райффайзен Банк
Додано: Нед 08 січ, 2023 15:08
Як можна прочитати у тарифах, без комісії поповнення через касу на суму більше 100к. На максимальний депозит якраз треба трошки більше. Касирки ж однаково лінуються і намагалися мене відправити запихати у банкомат більше 500 банкнот, аргументуючи тим, що це лише 6 підходів, але вдалося таки їх переконати попрацювати.
Додано: Нед 08 січ, 2023 16:20
Re: Райффайзен Банк
Мав у груднi cитуацiю 1 в 1 з вашою. При чому такого завзяття з яким касирка мене намагалась вiдправити до "шайтан-машини" з 5-тьма корiнцями банкнот я ще нiколи не зустрiчав. Вже пiсля цього випадку поцiкавився у знайомих "авальшикiв" - чому так? На що отримав вiдповiдь що у зв'язку з численними перетубацiями i скороченням персоналу у райфi на касирок поклали купу невластивих касовим працiвникам функцiй - вони самi i ордери тепер друкують i ще багато чого. Але саме смiшне що у разi якщо вона прийме вiд вас 100к+ то вона ще й первiсний фiнмон повинна зробити i кiлька папiрцiв потiм оформити. А цього вони дуже не полюбляють тому i намагаються не допустити здавання фiз.особою значних сум в касу, бо мороки в них потiм буде вище стелi. Але як свiдчить практика не завжди в них це виходить
Додано: Нед 08 січ, 2023 17:18
Re: Райффайзен Банк
до отключений Райф был любимым по пополняхам,
так генератор есть, но связь по настроению
теперь, конечно, смотреть кислые лица кассирш не всегда привлекает, пользуюсь от безисходности
Додано: Нед 08 січ, 2023 18:37
А потом с него на карту, или прямо с него можно открыть депозит?
Вижу в ИБ "Универсальный+", это он/? (от 3,75% до 5.5% в соответствии с пакетом услуг)
Ну, у меня анкета не левая. Да и открывать я, наверно, буду не на полную сумму, а чуточку меньше. Или Вы имеете в виду, если каждый месяц им нести по 100к, тогда?
Додано: Нед 08 січ, 2023 18:53
В ІБ з Уні на картку, а потім відкрити валютний вклад і вже на нього конвертнутися.
Мені ПМ щось лопотала про 400к/міс для мене. Але я пам'ятаю, що перша перевірка 7р тому була при обороті 100к за останні 30дн, як для новачка без реальної довідки про доходи. А Райф -- банка консервативна )
Додано: Нед 08 січ, 2023 21:52
Меня не тронули в декабре с анкетой безработного. Занес нал на конвертдепо по максимуму, но у меня уже год карта атб есть (которой почти не пользуюсь).
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