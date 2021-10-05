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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 72737475

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 4 5 13
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
46%
6
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 22:24

Re: Райффайзен Банк

Доброго вечора. Підкажіть як зараз з відкриттям конверт депо в €? Раніше поточний рахунок був платний. А як зараз???
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 22:29

  ihorsic написав:Доброго вечора. Підкажіть як зараз з відкриттям конверт депо в €? Раніше поточний рахунок був платний. А як зараз???


нема комісій
adeges
 
Повідомлень: 4090
З нами з: 14.03.06
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  #<1 ... 72737475
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