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Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 08 січ, 2023 22:24
Доброго вечора. Підкажіть як зараз з відкриттям конверт депо в €? Раніше поточний рахунок був платний. А як зараз???
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ihorsic
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Додано: Нед 08 січ, 2023 22:29
ihorsic написав:
Доброго вечора. Підкажіть як зараз з відкриттям конверт депо в €? Раніше поточний рахунок був платний. А як зараз???
нема комісій
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adeges
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Додано: Пон 09 січ, 2023 09:42
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