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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 08 січ, 2023 22:24
Re: Райффайзен Банк
Доброго вечора. Підкажіть як зараз з відкриттям конверт депо в €? Раніше поточний рахунок був платний. А як зараз???
Додано: Нед 08 січ, 2023 22:29
Додано: Пон 09 січ, 2023 09:42
Re: Райффайзен Банк
Вершини Буковелю разом із приємними знижками для власників Masterсard World Elite від Райфу
https://news.finance.ua/ua/vershyny-buk ... -vid-rayfu
Акція діє до 31.03.2023 р.
Додано: Пон 09 січ, 2023 20:07
Re: Райффайзен Банк
Райффайзен банк визнає так звані «ЛДНР» та створює привабливі умови кредитування для російських окупантів. Сам банк австрійський та також працює в Україні.
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