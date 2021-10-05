Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 08 січ, 2023 22:24
Доброго вечора. Підкажіть як зараз з відкриттям конверт депо в €? Раніше поточний рахунок був платний. А як зараз???
ihorsic
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Додано: Нед 08 січ, 2023 22:29
ihorsic написав:
Доброго вечора. Підкажіть як зараз з відкриттям конверт депо в €? Раніше поточний рахунок був платний. А як зараз???
нема комісій
adeges
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Додано: Пон 09 січ, 2023 09:42
Вершини Буковелю разом із приємними знижками для власників Masterсard World Elite від Райфу
https://news.finance.ua/ua/vershyny-buk ... -vid-rayfu
Акція діє до 31.03.2023 р.
Assistant_Portal
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Додано: Пон 09 січ, 2023 20:07
Райффайзен банк визнає так звані «ЛДНР» та створює привабливі умови кредитування для російських окупантів. Сам банк австрійський та також працює в Україні.
https://t.me/ssternenko/12368
Sain_повернувся
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Додано: Пон 09 січ, 2023 21:38
треба влаштувати бойкот цим рашше свиням
greenozon
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Додано: Пон 09 січ, 2023 22:05
greenozon
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Додано: Пон 09 січ, 2023 22:08
Там профи юристы, финансисты и т.д. Завтра напишут опровержение..
Игорь Алексеевич
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Додано: Пон 09 січ, 2023 22:26
Sain_повернувся написав:
Райффайзен банк визнає так звані «ЛДНР» та створює привабливі умови кредитування для російських окупантів. Сам банк австрійський та також працює в Україні.
https://t.me/ssternenko/12368
та він разом з ОТР і паралельний імпорт через Казахстан покриває.
ScaryBee
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