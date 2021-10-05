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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 73747576>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 4 5 13
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
46%
6
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 22:24

Re: Райффайзен Банк

Доброго вечора. Підкажіть як зараз з відкриттям конверт депо в €? Раніше поточний рахунок був платний. А як зараз???
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 22:29

  ihorsic написав:Доброго вечора. Підкажіть як зараз з відкриттям конверт депо в €? Раніше поточний рахунок був платний. А як зараз???


нема комісій
adeges
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 січ, 2023 09:42

Re: Райффайзен Банк

Вершини Буковелю разом із приємними знижками для власників Masterсard World Elite від Райфу

https://news.finance.ua/ua/vershyny-buk ... -vid-rayfu

Акція діє до 31.03.2023 р.
Assistant_Portal
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Повідомлення Додано: Пон 09 січ, 2023 20:07

Re: Райффайзен Банк

Райффайзен банк визнає так звані «ЛДНР» та створює привабливі умови кредитування для російських окупантів. Сам банк австрійський та також працює в Україні.
https://t.me/ssternenko/12368
Sain_повернувся
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 січ, 2023 21:38

треба влаштувати бойкот цим рашше свиням
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 січ, 2023 22:05

кросавці - https://lenta.ua/ru/krupneyshiy-avstriy ... ma-131917/
greenozon
 
Повідомлень: 14563
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Повідомлення Додано: Пон 09 січ, 2023 22:08

  greenozon написав:кросавці - https://lenta.ua/ru/krupneyshiy-avstriy ... ma-131917/

Там профи юристы, финансисты и т.д. Завтра напишут опровержение..
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 січ, 2023 22:26

  Sain_повернувся написав:Райффайзен банк визнає так звані «ЛДНР» та створює привабливі умови кредитування для російських окупантів. Сам банк австрійський та також працює в Україні.
https://t.me/ssternenko/12368

та він разом з ОТР і паралельний імпорт через Казахстан покриває.
ScaryBee
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Повідомлення Додано: Вів 10 січ, 2023 11:38

  Игорь Алексеевич написав:
  greenozon написав:кросавці - https://lenta.ua/ru/krupneyshiy-avstriy ... ma-131917/

Там профи юристы, финансисты и т.д. Завтра напишут опровержение..


І що далі? Банк працює з тими хто прийшов на нашу землю вбивати українців і ще на особових умовах співпрацює.... це ж якесь лайно, до чого тут юристи?
DmitryZP
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 січ, 2023 11:41

  DmitryZP написав:
  Игорь Алексеевич написав:
  greenozon написав:кросавці - https://lenta.ua/ru/krupneyshiy-avstriy ... ma-131917/

Там профи юристы, финансисты и т.д. Завтра напишут опровержение..


І що далі? Банк працює з тими хто прийшов на нашу землю вбивати українців і ще на особових умовах співпрацює.... це ж якесь лайно, до чого тут юристи?

Я Вам ещё пишу, что сделают опровержение. А вообще то для этого есть НБУ, СБУ и др. структуры. Были бы нарушения, то уже приняли меры. Если верить всему написанному, то тогда можно написать, что нет войны...
Игорь Алексеевич
 
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