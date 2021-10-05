Райффайзен Банк
+ Додати тему
Відповісти на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 08 січ, 2023 22:24
Доброго вечора. Підкажіть як зараз з відкриттям конверт депо в €? Раніше поточний рахунок був платний. А як зараз???
ihorsic
Повідомлень: 784
З нами з: 07.04.10
Подякував: 36 раз.
Подякували: 35 раз.
Профіль
Додано: Нед 08 січ, 2023 22:29
ihorsic написав:
Доброго вечора. Підкажіть як зараз з відкриттям конверт депо в €? Раніше поточний рахунок був платний. А як зараз???
нема комісій
adeges
Повідомлень: 4091
З нами з: 14.03.06
Подякував: 333 раз.
Подякували: 847 раз.
Профіль
Додано: Пон 09 січ, 2023 09:42
Вершини Буковелю разом із приємними знижками для власників Masterсard World Elite від Райфу
https://news.finance.ua/ua/vershyny-buk ... -vid-rayfu
Акція діє до 31.03.2023 р.
Assistant_Portal
Повідомлень: 2636
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 5 раз.
Профіль
Додано: Пон 09 січ, 2023 20:07
Райффайзен банк визнає так звані «ЛДНР» та створює привабливі умови кредитування для російських окупантів. Сам банк австрійський та також працює в Україні.
https://t.me/ssternenko/12368
Sain_повернувся
Повідомлень: 1127
З нами з: 13.10.14
Подякував: 141 раз.
Подякували: 96 раз.
Профіль
Додано: Пон 09 січ, 2023 21:38
треба влаштувати бойкот цим рашше свиням
greenozon
Повідомлень: 14563
З нами з: 01.06.14
Подякував: 288 раз.
Подякували: 1360 раз.
Профіль
1
1
2
Додано: Пон 09 січ, 2023 22:05
greenozon
Повідомлень: 14563
З нами з: 01.06.14
Подякував: 288 раз.
Подякували: 1360 раз.
Профіль
1
1
2
Додано: Пон 09 січ, 2023 22:08
Там профи юристы, финансисты и т.д. Завтра напишут опровержение..
Игорь Алексеевич
Повідомлень: 6100
З нами з: 13.09.09
Подякував: 28 раз.
Подякували: 679 раз.
Профіль
1
Додано: Пон 09 січ, 2023 22:26
Sain_повернувся написав:
Райффайзен банк визнає так звані «ЛДНР» та створює привабливі умови кредитування для російських окупантів. Сам банк австрійський та також працює в Україні.
https://t.me/ssternenko/12368
та він разом з ОТР і паралельний імпорт через Казахстан покриває.
ScaryBee
Повідомлень: 311
З нами з: 27.06.22
Подякував: 103 раз.
Подякували: 30 раз.
Профіль
Додано: Вів 10 січ, 2023 11:38
Игорь Алексеевич написав:
Там профи юристы, финансисты и т.д. Завтра напишут опровержение..
І що далі? Банк працює з тими хто прийшов на нашу землю вбивати українців і ще на особових умовах співпрацює.... це ж якесь лайно, до чого тут юристи?
DmitryZP
Повідомлень: 4155
З нами з: 04.11.11
Подякував: 19 раз.
Подякували: 705 раз.
Профіль
1
Додано: Вів 10 січ, 2023 11:41
DmitryZP написав: Игорь Алексеевич написав:
Там профи юристы, финансисты и т.д. Завтра напишут опровержение..
І що далі? Банк працює з тими хто прийшов на нашу землю вбивати українців і ще на особових умовах співпрацює.... це ж якесь лайно, до чого тут юристи?
Я Вам ещё пишу, что сделают опровержение. А вообще то для этого есть НБУ, СБУ и др. структуры. Были бы нарушения, то уже приняли меры. Если верить всему написанному, то тогда можно написать, что нет войны...
Игорь Алексеевич
Повідомлень: 6100
З нами з: 13.09.09
Подякував: 28 раз.
Подякували: 679 раз.
Профіль
1
+ Додати тему
Відповісти на тему
Схожі теми
644
625276
469
331044
955
734357
Пон 09 січ, 2023 18:56 klug