С «Райффайзеном» все значительно проще и драматичнее. Я переговорил с несколькими группами юристов, которые рассказали много интересного о возможных последствиях того, что сейчас происходит. Но хочу обратить ваше внимание на несколько фактов:



- в годы Второй мировой войны компания практически работала на третий рейх и была возвращена владельцам только в 1955 году;

- вы можете обратить внимание на долю рф в прибыли Группы и падение акций Группы с начала года;

- инсайдеры пишут, что эйчары в банке на ушах стоят, но я уверен, что особого ухода сотрудников не будет. Позиция Группы известна давно и критикуется давно, кто хотел, тот ушел уже давно, кто остался, тот пассивно (а может, и активно) поддерживает войну, и у меня есть ряд вопросов к целому ряду украинских граждан, которые, будучи связаны с банком, не озвучили свою позицию тогда и не озвучивают сейчас.