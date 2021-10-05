«заемщик..., призванный на военную службу … при условии его участия в специальной военной операции на территории Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики (далее – СВО)»
трошечки забруднилися, ну зовсім трошечки.....
С «Райффайзеном» все значительно проще и драматичнее. Я переговорил с несколькими группами юристов, которые рассказали много интересного о возможных последствиях того, что сейчас происходит. Но хочу обратить ваше внимание на несколько фактов:
- в годы Второй мировой войны компания практически работала на третий рейх и была возвращена владельцам только в 1955 году; - вы можете обратить внимание на долю рф в прибыли Группы и падение акций Группы с начала года; - инсайдеры пишут, что эйчары в банке на ушах стоят, но я уверен, что особого ухода сотрудников не будет. Позиция Группы известна давно и критикуется давно, кто хотел, тот ушел уже давно, кто остался, тот пассивно (а может, и активно) поддерживает войну, и у меня есть ряд вопросов к целому ряду украинских граждан, которые, будучи связаны с банком, не озвучили свою позицию тогда и не озвучивают сейчас.
О сворачивании бизнеса в россии сразу после полномасштабного вторжения россии в Украину заявили американский Goldman Sachs, группы ING, Credit Agricole, Societe Generale, Commerzbank, BNP Paribas, SEB, Intesa Sanpaolo, PPF Group, Bayerische Landesbank, Iccrea BancaImpresa S.p.A., Lombard Odier.