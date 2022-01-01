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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 73747576

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 4 5 13
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
46%
6
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Вів 10 січ, 2023 11:48

Игорь Алексеевич

так, чекаю на реакцію НБУ та СБУ

але планував там розмістити депозит, тепер навіть за поясненнь що там все чисто бажання співпрацювати з таким банком немає - ви ж бачили документи, чи думаєте що то вкид?
DmitryZP
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 січ, 2023 11:53

  DmitryZP написав:Игорь Алексеевич

так, чекаю на реакцію НБУ та СБУ

але планував там розмістити депозит, тепер навіть за поясненнь що там все чисто бажання співпрацювати з таким банком немає - ви ж бачили документи, чи думаєте що то вкид?


Буду верить, когда начнут писать офиц. службы. А пока, есть статья на которую 000 реакции властей и банка и 90% обсуждения на форуме.. На такое я не реагирую и продолжаю работать с банком и далее.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Вів 10 січ, 2023 11:54, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 10 січ, 2023 11:54

ця австріяцько-москальска мутотень із самого початку війни заявила що не збирається забиратись із корита бо там смачно годують кровавами грішми


1) тупі відмазки банку для лохів - https://raiffeisen.ua/news/rbi-rozglyad ... osiya-1639

2) що було насправді -

https://forbes.ua/news/raiffeisen-lishe ... 32022-4746
https://www.radiosvoboda.org/a/skhemy-r ... 00212.html

і тд і тп

тримайтесь від цього лайна подалі, колеги
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 січ, 2023 11:57

  greenozon написав:ця австріяцько-москальска мутотень із самого початку війни заявила що не збирається забиратись із корита бо там смачно годують кровавами грішми


1) тупі відмазки банку для лохів - https://raiffeisen.ua/news/rbi-rozglyad ... osiya-1639

2) що було насправді -

https://forbes.ua/news/raiffeisen-lishe ... 32022-4746
https://www.radiosvoboda.org/a/skhemy-r ... 00212.html

і тд і тп


тримайтесь від цього лайна подалі, колеги


так мэрс и др. автопроизв. тоже вышли из раши не раньше апреля. Почему тогда ездите на этих авто???
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 січ, 2023 12:46

https://thepage.ua/news/raiffeisen-v-ro ... nk-ukraina

«заемщик..., призванный на военную службу … при условии его участия в специальной военной операции на территории Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики (далее – СВО)»


трошечки забруднилися, ну зовсім трошечки.....

С «Райффайзеном» все значительно проще и драматичнее. Я переговорил с несколькими группами юристов, которые рассказали много интересного о возможных последствиях того, что сейчас происходит. Но хочу обратить ваше внимание на несколько фактов:

- в годы Второй мировой войны компания практически работала на третий рейх и была возвращена владельцам только в 1955 году;
- вы можете обратить внимание на долю рф в прибыли Группы и падение акций Группы с начала года;
- инсайдеры пишут, что эйчары в банке на ушах стоят, но я уверен, что особого ухода сотрудников не будет. Позиция Группы известна давно и критикуется давно, кто хотел, тот ушел уже давно, кто остался, тот пассивно (а может, и активно) поддерживает войну, и у меня есть ряд вопросов к целому ряду украинских граждан, которые, будучи связаны с банком, не озвучили свою позицию тогда и не озвучивают сейчас.


О сворачивании бизнеса в россии сразу после полномасштабного вторжения россии в Украину заявили американский Goldman Sachs, группы ING, Credit Agricole, Societe Generale, Commerzbank, BNP Paribas, SEB, Intesa Sanpaolo, PPF Group, Bayerische Landesbank, Iccrea BancaImpresa S.p.A., Lombard Odier.
DmitryZP
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 січ, 2023 14:19

Re: Райффайзен Банк

Норм))) чмобикам они дают кредиты, а у кого прописка Мариуполь и тд. - нет)))
Спасибо за поддержку ))
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Повідомлення Додано: Вів 10 січ, 2023 14:55

  DmitryZP написав:Игорь Алексеевич

так, чекаю на реакцію НБУ та СБУ

але планував там розмістити депозит, тепер навіть за поясненнь що там все чисто бажання співпрацювати з таким банком немає - ви ж бачили документи, чи думаєте що то вкид?

така сама позиція і у мене, нема чого давати заробляти на різниці курсу міжбанка та курсу для депозитів тим, хто підтримує чмобіків
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Повідомлення Додано: Вів 10 січ, 2023 15:06

Цікаво, а альфа та форвард не дають кредити чмобікам, що саме їх клієнти так завзято підхопили цю тему з гавстріяками?
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Повідомлення Додано: Вів 10 січ, 2023 17:37

Цікава доречі реакція акціонерів материнської компанії

Зображення

як раз у лютому посипалося....
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Повідомлення Додано: Вів 10 січ, 2023 21:19

Re: Райффайзен Банк

Офіційна реакція НБУ https://bank.gov.ua/ua/news/all/ofitsiy ... kogo-rinku
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