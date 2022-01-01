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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 74757677

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 4 5 13
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
46%
6
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Вів 10 січ, 2023 22:00

  xenium написав:Офіційна реакція НБУ https://bank.gov.ua/ua/news/all/ofitsiy ... kogo-rinku

Тобто ні про що
Alien
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 січ, 2023 23:21

Alien ну чого так одразу :)
Ви думали райф прикриють?
щонайменше те що це набуло розгласу і зверніть увагу з подачі не укр журналистів це вже є прогрес
ось фрагмент:

НБУ неодноразово звертався та проводив зустрічі з міжнародною фінансовою спільнотою, закликаючи банківський та страховий сектор припинити бізнес-діяльність на території рф та білорусі. Такі звернення були спрямовані на адресу Raiffeisen Bank International, Intesa Sanpaolo, OTP Bank, ING Bank, Credit Agricole. Проводилися зустрічі з керівництвом та акціонерами вказаних груп, у межах яких НБУ вкотре отримав запевнення, що вони «продовжують вивчати всі стратегічні варіанти майбутнього їх бізнесу в росії, включно з варіантами виходу з цього ринку». Оцінюючи ситуацію на одинадцятому місяці війни, Національний банк констатує відсутність прогресу на шляху прийняття остаточних рішень щодо виходу з російського ринку. Вважаємо це неприпустимим.


Публічно ще раз звертаємося до керівництва міжнародних банківських груп – залишаючись в росії, ви обрали підтримку агресора та його воєнних злочинів. Крім моральних аспектів, така політика суперечить офіційній позиції урядів країн демократичного світу та широкомасштабній підтримці українського народу населенням цих країн. У зв’язку з цим отримання прибутків у країні-агресорі призводить до значних ризиків для діяльності зазначених інституцій в їхніх основних юрисдикціях. Тому Національний банк звернеться із запитами до відповідних урядів і регуляторів для ініціювання відповідної реакції на вищезазначені дії міжнародних фінансових груп.


тож як можна побачити деякі фін групи кажуть одне - роблять інше

подивимося що буде далі

зверніть увагу що райфайзен поки що мовчить - імхо гімна в рот набрали і нічого зробити з цим не можуть, ломають голову над тим як викрутитися з цієї ситуації
DmitryZP
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 січ, 2023 00:21

У нас же приняли закон о национализации системных банков за одну гривну?
Похоже самое время протестировать на Райфайзене.
Adast
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  #<1 ... 74757677
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