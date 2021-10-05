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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 74757677

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 4 5 13
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
46%
6
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Вів 10 січ, 2023 22:00

  xenium написав:Офіційна реакція НБУ https://bank.gov.ua/ua/news/all/ofitsiy ... kogo-rinku

Тобто ні про що
Alien
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 січ, 2023 23:21

Alien ну чого так одразу :)
Ви думали райф прикриють?
щонайменше те що це набуло розгласу і зверніть увагу з подачі не укр журналистів це вже є прогрес
ось фрагмент:

НБУ неодноразово звертався та проводив зустрічі з міжнародною фінансовою спільнотою, закликаючи банківський та страховий сектор припинити бізнес-діяльність на території рф та білорусі. Такі звернення були спрямовані на адресу Raiffeisen Bank International, Intesa Sanpaolo, OTP Bank, ING Bank, Credit Agricole. Проводилися зустрічі з керівництвом та акціонерами вказаних груп, у межах яких НБУ вкотре отримав запевнення, що вони «продовжують вивчати всі стратегічні варіанти майбутнього їх бізнесу в росії, включно з варіантами виходу з цього ринку». Оцінюючи ситуацію на одинадцятому місяці війни, Національний банк констатує відсутність прогресу на шляху прийняття остаточних рішень щодо виходу з російського ринку. Вважаємо це неприпустимим.


Публічно ще раз звертаємося до керівництва міжнародних банківських груп – залишаючись в росії, ви обрали підтримку агресора та його воєнних злочинів. Крім моральних аспектів, така політика суперечить офіційній позиції урядів країн демократичного світу та широкомасштабній підтримці українського народу населенням цих країн. У зв’язку з цим отримання прибутків у країні-агресорі призводить до значних ризиків для діяльності зазначених інституцій в їхніх основних юрисдикціях. Тому Національний банк звернеться із запитами до відповідних урядів і регуляторів для ініціювання відповідної реакції на вищезазначені дії міжнародних фінансових груп.


тож як можна побачити деякі фін групи кажуть одне - роблять інше

подивимося що буде далі

зверніть увагу що райфайзен поки що мовчить - імхо гімна в рот набрали і нічого зробити з цим не можуть, ломають голову над тим як викрутитися з цієї ситуації
DmitryZP
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 січ, 2023 00:21

У нас же приняли закон о национализации системных банков за одну гривну?
Похоже самое время протестировать на Райфайзене.
Adast
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Повідомлення Додано: Сер 11 січ, 2023 12:05

  klug написав:Цікаво, а альфа та форвард не дають кредити чмобікам, що саме їх клієнти так завзято підхопили цю тему з гавстріяками?


От вам трохи інформації від Наймана

НБУ звернеться до європейської влади і регуляторів з проханням вплинути на вихід з росії Raiffeisen Bank International, Intensa Sanpaolo, OTP Bank, ING Bank і Credit Agricole
Ці банки сидять на двох стільцях.
Сплачують податки в російський бюджет, який іде на вбивство українців.
Криваві гроші їм дорожчі за українські життя.
Ну а поки українці можуть просто забрати всі свої гроші з цих банків.


Висновки кожен робить сам

Особисто я ніколи не був клієнтом форварду, а з альфи майже всі кошти забрав навесні 2022.
DmitryZP
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 січ, 2023 12:14

  Adast написав:У нас же приняли закон о национализации системных банков за одну гривну?
Похоже самое время протестировать на Райфайзене.


милларды ОВДП побольше чем 1 грн
боюсь, взять их негде
cohan
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Повідомлення Додано: Сер 11 січ, 2023 13:58

  DmitryZP написав:Особисто я ніколи не був клієнтом форварду, а з альфи майже всі кошти забрав навесні 2022

Але не усі? Ну й до того "восім лет" нічого не муляло? В країні досі працюють мокшанскі банки, що належать підсанкційним (у цивілізованому світі) гаманця путінга і тут чомусь питань нема, навіть трохи грошей там на чорний день лишилося, а як Райф зловили зі спущеними штанами, то прямо бомба з лайном на усіх гілках вибухнула. Хоча й з ним треба розібратися, але загальна позиція виглядає непослідовно.
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 січ, 2023 14:18

klug чого не послідовною?

по перше Фрідман наче не був під санкціями до 24.02.2022
по друге райф був обраний з міркувань того це іноземний банк, з чистою репутацією - що як виявилося хибною думкою :)

от і все

виходить якщо я "васімь лєт" не писав про альфу то зараз не маю права написати про райфайзен? тут не згоден

доречі трохи погуглив, знайшов інформацію що у альфі на росії були проблеми з відтермінуванням погашень для окупантів, так само як у сбері та втб і тінькофф. а от райфайзен чомусь у перелік банків не потрапив - то ж я так думаю або там все як по маслу для вояк що мобілізували, або не достатьно глибоко копали щодо звернень расіян. Але позицію у документах райфайзен чітко висловив - там є і луганська народна рєспубліка і донецька народна республіка

хай теперь відмазуються
DmitryZP
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 січ, 2023 14:24

Re: Райффайзен Банк

klug написав:Цікаво, а альфа та форвард не дають кредити чмобікам, що саме їх клієнти так завзято підхопили цю тему з гавстріяками?
Альфа і брс?
Ромасик
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Повідомлення Додано: Суб 14 січ, 2023 00:15

Підкажіть, як зараз іде оплата по картці АТБ Райфа за допомогою Googlepay в АТБ, додав картку, але згадав, що хтось писав, що не було знижки, як зараз? Термінали стоять і Авалю і Ощаду (бігати до касира і пипати про терміінал - не варіант).
melkh
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