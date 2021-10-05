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Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 10 січ, 2023 22:00
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Alien
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Додано: Вів 10 січ, 2023 23:21
Alien
ну чого так одразу
Ви думали райф прикриють?
щонайменше те що це набуло розгласу і зверніть увагу з подачі не укр журналистів це вже є прогрес
ось фрагмент:
НБУ неодноразово звертався та проводив зустрічі з міжнародною фінансовою спільнотою, закликаючи банківський та страховий сектор припинити бізнес-діяльність на території рф та білорусі. Такі звернення були спрямовані на адресу Raiffeisen Bank International, Intesa Sanpaolo, OTP Bank, ING Bank, Credit Agricole. Проводилися зустрічі з керівництвом та акціонерами вказаних груп, у межах яких НБУ вкотре отримав запевнення, що вони «продовжують вивчати всі стратегічні варіанти майбутнього їх бізнесу в росії, включно з варіантами виходу з цього ринку». Оцінюючи ситуацію на одинадцятому місяці війни, Національний банк констатує відсутність прогресу на шляху прийняття остаточних рішень щодо виходу з російського ринку. Вважаємо це неприпустимим.
Публічно ще раз звертаємося до керівництва міжнародних банківських груп – залишаючись в росії, ви обрали підтримку агресора та його воєнних злочинів. Крім моральних аспектів, така політика суперечить офіційній позиції урядів країн демократичного світу та широкомасштабній підтримці українського народу населенням цих країн. У зв’язку з цим отримання прибутків у країні-агресорі призводить до значних ризиків для діяльності зазначених інституцій в їхніх основних юрисдикціях. Тому Національний банк звернеться із запитами до відповідних урядів і регуляторів для ініціювання відповідної реакції на вищезазначені дії міжнародних фінансових груп.
тож як можна побачити деякі фін групи кажуть одне - роблять інше
подивимося що буде далі
зверніть увагу що райфайзен поки що мовчить - імхо гімна в рот набрали і нічого зробити з цим не можуть, ломають голову над тим як викрутитися з цієї ситуації
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DmitryZP
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Додано: Сер 11 січ, 2023 00:21
У нас же приняли закон о национализации системных банков за одну гривну?
Похоже самое время протестировать на Райфайзене.
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Adast
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Додано: Сер 11 січ, 2023 12:05
klug написав:
Цікаво, а альфа та форвард не дають кредити чмобікам, що саме їх клієнти так завзято підхопили цю тему з гавстріяками?
От вам трохи інформації від Наймана
НБУ звернеться до європейської влади і регуляторів з проханням вплинути на вихід з росії Raiffeisen Bank International, Intensa Sanpaolo, OTP Bank, ING Bank і Credit Agricole
Ці банки сидять на двох стільцях.
Сплачують податки в російський бюджет, який іде на вбивство українців.
Криваві гроші їм дорожчі за українські життя.
Ну а поки українці можуть просто забрати всі свої гроші з цих банків.
Висновки кожен робить сам
Особисто я ніколи не був клієнтом форварду, а з альфи майже всі кошти забрав навесні 2022.
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DmitryZP
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Додано: Сер 11 січ, 2023 12:14
Adast написав:
У нас же приняли закон о национализации системных банков за одну гривну?
Похоже самое время протестировать на Райфайзене.
милларды ОВДП побольше чем 1 грн
боюсь, взять их негде
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cohan
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Додано: Сер 11 січ, 2023 13:58
DmitryZP написав:
Особисто я ніколи не був клієнтом форварду, а з альфи майже всі кошти забрав навесні 2022
Але не усі? Ну й до того "восім лет" нічого не муляло? В країні досі працюють мокшанскі банки, що належать підсанкційним (у цивілізованому світі) гаманця путінга і тут чомусь питань нема, навіть трохи грошей там на чорний день лишилося, а як Райф зловили зі спущеними штанами, то прямо бомба з лайном на усіх гілках вибухнула. Хоча й з ним треба розібратися, але загальна позиція виглядає непослідовно.
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klug
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Додано: Сер 11 січ, 2023 14:18
klug
чого не послідовною?
по перше Фрідман наче не був під санкціями до 24.02.2022
по друге райф був обраний з міркувань того це іноземний банк, з чистою репутацією - що як виявилося хибною думкою
от і все
виходить якщо я "васімь лєт" не писав про альфу то зараз не маю права написати про райфайзен? тут не згоден
доречі трохи погуглив, знайшов інформацію що у альфі на росії були проблеми з відтермінуванням погашень для окупантів, так само як у сбері та втб і тінькофф. а от райфайзен чомусь у перелік банків не потрапив - то ж я так думаю або там все як по маслу для вояк що мобілізували, або не достатьно глибоко копали щодо звернень расіян. Але позицію у документах райфайзен чітко висловив - там є і луганська народна рєспубліка і донецька народна республіка
хай теперь відмазуються
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DmitryZP
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Додано: Сер 11 січ, 2023 14:24
klug написав:Цікаво, а альфа та форвард не дають кредити чмобікам, що саме їх клієнти так завзято підхопили цю тему з гавстріяками?
Альфа і брс?
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Ромасик
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Додано: Суб 14 січ, 2023 00:15
Підкажіть, як зараз іде оплата по картці АТБ Райфа за допомогою Googlepay в АТБ, додав картку, але згадав, що хтось писав, що не було знижки, як зараз? Термінали стоять і Авалю і Ощаду (бігати до касира і пипати про терміінал - не варіант).
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melkh
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Додано: Суб 14 січ, 2023 07:27
melkh, перед оплатой в приложении стало писать, что при оплате картой АТБ будет скидка, как при оплате на терминале в магазине.
В общем, карту я в приложение добавил и оплатил — всё нормально, скидка применялась. А вот оплату через Google Pay в приложении я не пробовал, летом такое проделывал и скидки не было.
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Howl
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