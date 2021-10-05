Додано: Суб 14 січ, 2023 07:40

melkh написав: Підкажіть, як зараз іде оплата по картці АТБ Райфа за допомогою Googlepay в АТБ, додав картку, але згадав, що хтось писав, що не було знижки, як зараз? Термінали стоять і Авалю і Ощаду (бігати до касира і пипати про терміінал - не варіант). Підкажіть, як зараз іде оплата по картці АТБ Райфа за допомогою Googlepay в АТБ, додав картку, але згадав, що хтось писав, що не було знижки, як зараз? Термінали стоять і Авалю і Ощаду (бігати до касира і пипати про терміінал - не варіант).

Я рекомендую вам самому протестити на якійсь не великій покупці. Так проблема може бути і я з таким стикався в одному з магазинів. Але допускаю, що це можливо проблема саме віртуальних АТБкарток. В моїй сім'ї 2 картки - одна пластик інша віртуалку (відкривалась під депозити 50к). Так ось проблема з відсутністю знижки при оплаті через Гугл пей спостерігалась у мене в жовтні минулого року саме при оплаті віртуалкою. При цьому спеціально порівнювали оплату одного й того ж товару на одній і тій же касі моєю віртуалкою і фізичною АТБ кард заступника директора одного з магазинів АТБ - по його картці знижка була, а по моїй ні. Хоча з моменту оформлення картки у серпні до жовтня усе працювало як треба. З тих пір я більше ту картку для оплати в АТБ не використовував. Платив спочатку іншою - фізичною, а потім нею ж але через Гугл пей. І проблем з тих пір більше не спостерігав.