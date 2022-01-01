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Обслуговування в українських
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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 75767778

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 4 5 13
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
46%
6
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Суб 14 січ, 2023 07:28

  melkh написав:Підкажіть, як зараз іде оплата по картці АТБ Райфа за допомогою Googlepay в АТБ, додав картку, але згадав, що хтось писав, що не було знижки, як зараз? Термінали стоять і Авалю і Ощаду (бігати до касира і пипати про терміінал - не варіант).

Нормально іде, тільки варто товари, по яким є знижка "карти АТБ", оплачувати окремо, а всі інші - окремо (другим чеком), наприклад, Великою п'ятіркою від ТАСу чи картою Ізібанк.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 січ, 2023 07:40

  melkh написав:Підкажіть, як зараз іде оплата по картці АТБ Райфа за допомогою Googlepay в АТБ, додав картку, але згадав, що хтось писав, що не було знижки, як зараз? Термінали стоять і Авалю і Ощаду (бігати до касира і пипати про терміінал - не варіант).

Я рекомендую вам самому протестити на якійсь не великій покупці. Так проблема може бути і я з таким стикався в одному з магазинів. Але допускаю, що це можливо проблема саме віртуальних АТБкарток. В моїй сім'ї 2 картки - одна пластик інша віртуалку (відкривалась під депозити 50к). Так ось проблема з відсутністю знижки при оплаті через Гугл пей спостерігалась у мене в жовтні минулого року саме при оплаті віртуалкою. При цьому спеціально порівнювали оплату одного й того ж товару на одній і тій же касі моєю віртуалкою і фізичною АТБ кард заступника директора одного з магазинів АТБ - по його картці знижка була, а по моїй ні. Хоча з моменту оформлення картки у серпні до жовтня усе працювало як треба. З тих пір я більше ту картку для оплати в АТБ не використовував. Платив спочатку іншою - фізичною, а потім нею ж але через Гугл пей. І проблем з тих пір більше не спостерігав.
Alien
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 січ, 2023 08:48

  Alien написав:
  melkh написав:Підкажіть, як зараз іде оплата по картці АТБ Райфа за допомогою Googlepay в АТБ, додав картку, але згадав, що хтось писав, що не було знижки, як зараз? Термінали стоять і Авалю і Ощаду (бігати до касира і пипати про терміінал - не варіант).

Я рекомендую вам самому протестити на якійсь не великій покупці. Так проблема може бути і я з таким стикався в одному з магазинів. Але допускаю, що це можливо проблема саме віртуальних АТБкарток. В моїй сім'ї 2 картки - одна пластик інша віртуалку (відкривалась під депозити 50к). Так ось проблема з відсутністю знижки при оплаті через Гугл пей спостерігалась у мене в жовтні минулого року саме при оплаті віртуалкою. При цьому спеціально порівнювали оплату одного й того ж товару на одній і тій же касі моєю віртуалкою і фізичною АТБ кард заступника директора одного з магазинів АТБ - по його картці знижка була, а по моїй ні. Хоча з моменту оформлення картки у серпні до жовтня усе працювало як треба. З тих пір я більше ту картку для оплати в АТБ не використовував. Платив спочатку іншою - фізичною, а потім нею ж але через Гугл пей. І проблем з тих пір більше не спостерігав.

Цікава інформація.
У мене є фізична карта "АТБ", отримана у відділенні банку. Але потім загнав її до Google Pay і жодного разу не платив саме фізичною, лише токеном. Не знав, що буде різниця, яким токеном платити - від віртуалки чи від фізичної. Дуже цікаво.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 січ, 2023 08:53

Искатель всегда платил физ. картой, скидки учитывались.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Суб 14 січ, 2023 09:29

  lloydbanksua написав:Искатель всегда платил физ. картой, скидки учитывались.

Так я всегда плачу токеном (через Google Pay), скидки учитываются. Но токеном подвязанной физической карты.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 січ, 2023 09:48

  Искатель написав:
  lloydbanksua написав:Искатель всегда платил физ. картой, скидки учитывались.

Так я всегда плачу токеном (через Google Pay), скидки учитываются. Но токеном подвязанной физической карты.

В мене теж по фiзичнiй картцi нiколи проблем не було нi при використаннi пластику, нi гугла. По вiртуальнiй спочатку по Гуглу теж не було, потiм з'явилась. При чому в тому ж магазинi де в подальшому платив без проблем фiзичною. З тих пiр з вiртуалкою не експериментую
Alien
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 січ, 2023 04:24

У меня в реквизитах моего счета в назначении платежа указано "Поповнення карткового рахунку СКР № 1799... ФИО "
Если указать классическое "поповнення поточного рахунку", могут быть сложности с зачислением?
la9
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 січ, 2023 08:43

Re: Райффайзен Банк

la9, в назначении платежа обязательно должно быть указано "СКР № 1799...", остальной текст можно свой указать.
Howl
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Повідомлення Додано: Нед 15 січ, 2023 08:49

  Howl написав:la9, в назначении платежа обязательно должно быть указано "СКР № 1799...", остальной текст можно свой указать.

Самое интересное, что в реквизитах счета у моего отца нет никакого скр... У него АТБ, у меня райф, раньше я только открывал
la9
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 січ, 2023 09:06

Re: Райффайзен Банк

la9, с позапрошлого лета используется другой подход и там в назначении платежа можно указывать чисто свой текст.
Howl
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