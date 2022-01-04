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Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 15 січ, 2023 11:45
la9 написав:
У меня в реквизитах моего счета в назначении платежа указано "Поповнення карткового рахунку СКР № 1799... ФИО "
Если указать классическое "поповнення поточного рахунку", могут быть сложности с зачислением?
Нет, хпишите хоть путин-хуйло, на результат не повлияет.
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Додано: Нед 15 січ, 2023 12:00
ВIВ написав: la9 написав:
У меня в реквизитах моего счета в назначении платежа указано "Поповнення карткового рахунку СКР № 1799... ФИО "
Если указать классическое "поповнення поточного рахунку", могут быть сложности с зачислением?
Нет, хпишите хоть путин-хуйло, на результат не повлияет.
Оч. часто СЭПы у Райфа попадают на ручную проводку, и тада тьОтя-контролёр оч. даже... прискіпливо перевіряє призначення платежу, і якщо у неї в шаблоні (для старого) рахунку вказано, що там повинно бути СКР і Прізвище... то вона без них заверне переказ. Правда може зателефонувати одержувачу і попередити, що рек-ти вказані невірно
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Додано: Нед 15 січ, 2023 12:30
Amethyst, СКР я указываю, а вот ФИО указываю в полях получатель и всё норм. Без СКР в назначении решил не проверять, хоть когда был один счёт и когда стало несколько.
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