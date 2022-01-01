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Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 15 січ, 2023 11:45
la9 написав:
У меня в реквизитах моего счета в назначении платежа указано "Поповнення карткового рахунку СКР № 1799... ФИО "
Если указать классическое "поповнення поточного рахунку", могут быть сложности с зачислением?
Нет, хпишите хоть путин-хуйло, на результат не повлияет.
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Додано: Нед 15 січ, 2023 12:00
ВIВ написав: la9 написав:
У меня в реквизитах моего счета в назначении платежа указано "Поповнення карткового рахунку СКР № 1799... ФИО "
Если указать классическое "поповнення поточного рахунку", могут быть сложности с зачислением?
Нет, хпишите хоть путин-хуйло, на результат не повлияет.
Оч. часто СЭПы у Райфа попадают на ручную проводку, и тада тьОтя-контролёр оч. даже... прискіпливо перевіряє призначення платежу, і якщо у неї в шаблоні (для старого) рахунку вказано, що там повинно бути СКР і Прізвище... то вона без них заверне переказ. Правда може зателефонувати одержувачу і попередити, що рек-ти вказані невірно
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Додано: Нед 15 січ, 2023 12:30
Amethyst, СКР я указываю, а вот ФИО указываю в полях получатель и всё норм. Без СКР в назначении решил не проверять, хоть когда был один счёт и когда стало несколько.
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Додано: Нед 15 січ, 2023 12:34
Howl написав:Amethyst
, СКР я указываю, а вот ФИО указываю в полях получатель и всё норм. Без СКР в назначении решил не проверять, хоть когда был один счёт и когда стало несколько.
У меня в поле Получатель в шаблоне из Моно указано "имя шаблона" -- "РайфПлюс".
#Моняэташото
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Додано: Нед 15 січ, 2023 13:08
Панове, підкажіть, якщо штовхнути на картку атб по п2п грощі і відразу відкривати конверт депо - райф накаже за овер?
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Додано: Пон 16 січ, 2023 19:27
1finanсier написав:
Панове, підкажіть, якщо штовхнути на картку атб по п2п грощі і відразу відкривати конверт депо - райф накаже за овер?
Після такого варто покарати сам банк і перестати бути його клієнтом.
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Додано: Вів 17 січ, 2023 13:00
Коротше став я клієнтом ще й Райфу) А таке питання - що то світиться на головній сторінці у додатку за можливість відкрити поточний рахунок у валюті. Його потрібно відкривати перед відкриттям конверт депо?
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Додано: Вів 17 січ, 2023 13:03
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Додано: Вів 17 січ, 2023 13:04
1finanсier написав:
Коротше став я клієнтом ще й Райфу) А таке питання - що то світиться на головній сторінці у додатку за можливість відкрити поточний рахунок у валюті. Його потрібно відкривати перед відкриттям конверт депо?
Конечно.С этого счёта потом будете получать закончившийся депозит.
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Додано: Вів 17 січ, 2023 13:06
Ніт. Він сам відкриється при відкритті конвертації.
Спочатку треба відкрити валютний депо. Почекати 2..3хв і потім конвертувати грн.
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