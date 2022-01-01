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Обслуговування в українських
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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 76777879

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Райффайзен Банк 4 5 13
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
46%
6
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Нед 15 січ, 2023 11:45

  la9 написав:У меня в реквизитах моего счета в назначении платежа указано "Поповнення карткового рахунку СКР № 1799... ФИО "
Если указать классическое "поповнення поточного рахунку", могут быть сложности с зачислением?

Нет, хпишите хоть путин-хуйло, на результат не повлияет.
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Повідомлення Додано: Нед 15 січ, 2023 12:00

  ВIВ написав:
  la9 написав:У меня в реквизитах моего счета в назначении платежа указано "Поповнення карткового рахунку СКР № 1799... ФИО "
Если указать классическое "поповнення поточного рахунку", могут быть сложности с зачислением?

Нет, хпишите хоть путин-хуйло, на результат не повлияет.

Оч. часто СЭПы у Райфа попадают на ручную проводку, и тада тьОтя-контролёр оч. даже... прискіпливо перевіряє призначення платежу, і якщо у неї в шаблоні (для старого) рахунку вказано, що там повинно бути СКР і Прізвище... то вона без них заверне переказ. Правда може зателефонувати одержувачу і попередити, що рек-ти вказані невірно :mrgreen:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Нед 15 січ, 2023 12:30

Re: Райффайзен Банк

Amethyst, СКР я указываю, а вот ФИО указываю в полях получатель и всё норм. Без СКР в назначении решил не проверять, хоть когда был один счёт и когда стало несколько.
Howl
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Повідомлення Додано: Нед 15 січ, 2023 12:34

  Howl написав:Amethyst, СКР я указываю, а вот ФИО указываю в полях получатель и всё норм. Без СКР в назначении решил не проверять, хоть когда был один счёт и когда стало несколько.

У меня в поле Получатель в шаблоне из Моно указано "имя шаблона" -- "РайфПлюс".
#Моняэташото :mrgreen:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Нед 15 січ, 2023 13:08

Re: Райффайзен Банк

Панове, підкажіть, якщо штовхнути на картку атб по п2п грощі і відразу відкривати конверт депо - райф накаже за овер?
1finanсier
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Повідомлення Додано: Пон 16 січ, 2023 19:27

  1finanсier написав:Панове, підкажіть, якщо штовхнути на картку атб по п2п грощі і відразу відкривати конверт депо - райф накаже за овер?

Після такого варто покарати сам банк і перестати бути його клієнтом.
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Повідомлення Додано: Вів 17 січ, 2023 13:00

Re: Райффайзен Банк

Коротше став я клієнтом ще й Райфу) А таке питання - що то світиться на головній сторінці у додатку за можливість відкрити поточний рахунок у валюті. Його потрібно відкривати перед відкриттям конверт депо?
1finanсier
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Повідомлення Додано: Вів 17 січ, 2023 13:03

1finanсier https://raiffeisen.ua/news/vidkrivayemo ... ursom-1771
lamal
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 січ, 2023 13:04

  1finanсier написав:Коротше став я клієнтом ще й Райфу) А таке питання - що то світиться на головній сторінці у додатку за можливість відкрити поточний рахунок у валюті. Його потрібно відкривати перед відкриттям конверт депо?

Конечно.С этого счёта потом будете получать закончившийся депозит.
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Повідомлення Додано: Вів 17 січ, 2023 13:06

Ніт. Він сам відкриється при відкритті конвертації.
Спочатку треба відкрити валютний депо. Почекати 2..3хв і потім конвертувати грн.
Amethyst
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