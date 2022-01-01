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Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 20 січ, 2023 17:37
В минулому місяці відкрив в Райфі депозит. Видали карту,сказали за обслуговування 30грн/міс,або розрахунки картою 5т/міс. Але якщо ніяких рухів по карті не робитиму,то і платити нічого не потрібно. Тобто якщо відкривати ще один депозит, то потрібно буде кожного місяця платити 30грн. Це можна якось обійти?
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mykhailets7
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Додано: П'ят 20 січ, 2023 19:19
mykhailets7 треба було відкрити картку Райф (АТБ) і нічого платити не потрібно.
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lloydbanksua
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Додано: П'ят 20 січ, 2023 20:16
lloydbanksua написав:mykhailets7
треба було відкрити картку Райф (АТБ) і нічого платити не потрібно.
З неї теж можна відкривати депозити?
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mykhailets7
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Додано: П'ят 20 січ, 2023 20:30
mykhailets7 написав: lloydbanksua написав:mykhailets7
треба було відкрити картку Райф (АТБ) і нічого платити не потрібно.
З неї теж можна відкривати депозити?
Звичайно. Маю лише її і вже зняв два валютних депо - на черзі третє
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Alien
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