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Обслуговування в українських
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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 77787980

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 4 5 13
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
46%
6
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: П'ят 20 січ, 2023 17:37

Re: Райффайзен Банк

В минулому місяці відкрив в Райфі депозит. Видали карту,сказали за обслуговування 30грн/міс,або розрахунки картою 5т/міс. Але якщо ніяких рухів по карті не робитиму,то і платити нічого не потрібно. Тобто якщо відкривати ще один депозит, то потрібно буде кожного місяця платити 30грн. Це можна якось обійти?
mykhailets7
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Повідомлення Додано: П'ят 20 січ, 2023 19:19

mykhailets7 треба було відкрити картку Райф (АТБ) і нічого платити не потрібно.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: П'ят 20 січ, 2023 20:16

  lloydbanksua написав:mykhailets7 треба було відкрити картку Райф (АТБ) і нічого платити не потрібно.

З неї теж можна відкривати депозити?
mykhailets7
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Повідомлення Додано: П'ят 20 січ, 2023 20:30

  mykhailets7 написав:
  lloydbanksua написав:mykhailets7 треба було відкрити картку Райф (АТБ) і нічого платити не потрібно.

З неї теж можна відкривати депозити?

Звичайно. Маю лише її і вже зняв два валютних депо - на черзі третє
Alien
 
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