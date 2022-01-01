В минулому місяці відкрив в Райфі депозит. Видали карту,сказали за обслуговування 30грн/міс,або розрахунки картою 5т/міс. Але якщо ніяких рухів по карті не робитиму,то і платити нічого не потрібно. Тобто якщо відкривати ще один депозит, то потрібно буде кожного місяця платити 30грн. Це можна якось обійти?
Blumhen написав:Як віддають, треба замовляти валюту? Великі черги?
Замовляти обов'язково - телефоном за два робочі дні - на конкретне відділення. Віддають без проблем. Касирка навіть сама пропонувала віднести валюту мінялам та принести їм гривню знов. Казала що це ніби вигідно . Щодо черг - при замовленні вам призначають зустріч на конкретний час - тому можете отримати гроші поза чергою. Втім я особисто цим не зловживав - почекав в загальній черзі поки обслуговували трьох осіб попереду мене.
У Росії австрійська фінансова група збудувала свій найуспішніший бізнес. Саме російська "дочка" приносить найбільші прибутки з-поміж усіх інших банків групи: 31,4% від чистого прибутку за підсумками 2021 року.