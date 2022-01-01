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Обслуговування в українських
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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 77787980

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Райффайзен Банк 4 5 13
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
46%
6
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: П'ят 20 січ, 2023 17:37

Re: Райффайзен Банк

В минулому місяці відкрив в Райфі депозит. Видали карту,сказали за обслуговування 30грн/міс,або розрахунки картою 5т/міс. Але якщо ніяких рухів по карті не робитиму,то і платити нічого не потрібно. Тобто якщо відкривати ще один депозит, то потрібно буде кожного місяця платити 30грн. Це можна якось обійти?
mykhailets7
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Повідомлення Додано: П'ят 20 січ, 2023 19:19

mykhailets7 треба було відкрити картку Райф (АТБ) і нічого платити не потрібно.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: П'ят 20 січ, 2023 20:16

  lloydbanksua написав:mykhailets7 треба було відкрити картку Райф (АТБ) і нічого платити не потрібно.

З неї теж можна відкривати депозити?
mykhailets7
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Повідомлення Додано: П'ят 20 січ, 2023 20:30

  mykhailets7 написав:
  lloydbanksua написав:mykhailets7 треба було відкрити картку Райф (АТБ) і нічого платити не потрібно.

З неї теж можна відкривати депозити?

Звичайно. Маю лише її і вже зняв два валютних депо - на черзі третє
Alien
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 січ, 2023 20:43

Re: Райффайзен Банк

  Alien написав:вже зняв два валютних депо - на черзі третє

Як віддають, треба замовляти валюту? Великі черги? Хоча ніщо не може порівнятися з Ощадом та Приватом.
Blumhen
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 січ, 2023 21:18

  mykhailets7 написав:
  lloydbanksua написав:mykhailets7 треба було відкрити картку Райф (АТБ) і нічого платити не потрібно.

З неї теж можна відкривати депозити?

Да, но именно карту АТБ в тарифе райфкарта (без плюса) с плюсом тариф платный.
demichh
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 січ, 2023 21:41

  mykhailets7 написав:
  lloydbanksua написав:mykhailets7 треба було відкрити картку Райф (АТБ) і нічого платити не потрібно.

З неї теж можна відкривати депозити?

Ще й знижку на акційний товар у АТБ будете мати, замість того, щоб платити банку.
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 січ, 2023 22:02

  Blumhen написав:Як віддають, треба замовляти валюту? Великі черги?

Замовляти обов'язково - телефоном за два робочі дні - на конкретне відділення. Віддають без проблем. Касирка навіть сама пропонувала віднести валюту мінялам та принести їм гривню знов. Казала що це ніби вигідно ;). Щодо черг - при замовленні вам призначають зустріч на конкретний час - тому можете отримати гроші поза чергою. Втім я особисто цим не зловживав - почекав в загальній черзі поки обслуговували трьох осіб попереду мене.
Alien
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 січ, 2023 22:18

Re: Райффайзен Банк

в чате замовляйте
cohan
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Повідомлення Додано: Суб 21 січ, 2023 00:19

У Росії австрійська фінансова група збудувала свій найуспішніший бізнес. Саме російська "дочка" приносить найбільші прибутки з-поміж усіх інших банків групи: 31,4% від чистого прибутку за підсумками 2021 року.

https://www.epravda.com.ua/publications ... 20/696161/
greenozon
 
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