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Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 21 січ, 2023 09:42
mykhailets7 написав: lloydbanksua написав:mykhailets7
треба було відкрити картку Райф (АТБ) і нічого платити не потрібно.
З неї теж можна відкривати депозити?
То тариф можна змінити. Навіть без заміни карти.
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