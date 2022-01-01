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Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 21 січ, 2023 09:42
mykhailets7 написав: lloydbanksua написав:mykhailets7
треба було відкрити картку Райф (АТБ) і нічого платити не потрібно.
З неї теж можна відкривати депозити?
То тариф можна змінити. Навіть без заміни карти.
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Додано: Суб 21 січ, 2023 11:10
Alien написав: mykhailets7 написав: lloydbanksua написав:mykhailets7
треба було відкрити картку Райф (АТБ) і нічого платити не потрібно.
З неї теж можна відкривати депозити?
Звичайно. Маю лише її і вже зняв два валютних депо - на черзі третє
Підкажіть, як ви її поповнюєте, щоб без комісу, щось трохи не розібрався
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Додано: Суб 21 січ, 2023 11:56
ukr0014959 написав:
Підкажіть, як ви її поповнюєте, щоб без комісу, щось трохи не розібрався
Банкомат з кеш-іном до 100 000 грн.
Касса банку 100 000+
Або СЕПом будь яка сума
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Додано: Суб 21 січ, 2023 12:39
А сеп як заходить, по вихідних?
Бо поки маю тільки віртуальну картку.
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