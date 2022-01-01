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Обслуговування в українських
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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 78798081

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 4 5 13
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
46%
6
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Суб 21 січ, 2023 09:42

Re: Райффайзен Банк

mykhailets7 написав:
  lloydbanksua написав:mykhailets7 треба було відкрити картку Райф (АТБ) і нічого платити не потрібно.

З неї теж можна відкривати депозити?
То тариф можна змінити. Навіть без заміни карти.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Суб 21 січ, 2023 11:10

  Alien написав:
  mykhailets7 написав:
  lloydbanksua написав:mykhailets7 треба було відкрити картку Райф (АТБ) і нічого платити не потрібно.

З неї теж можна відкривати депозити?

Звичайно. Маю лише її і вже зняв два валютних депо - на черзі третє


Підкажіть, як ви її поповнюєте, щоб без комісу, щось трохи не розібрався
ukr0014959
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 січ, 2023 11:56

  ukr0014959 написав:Підкажіть, як ви її поповнюєте, щоб без комісу, щось трохи не розібрався

Банкомат з кеш-іном до 100 000 грн.
Касса банку 100 000+
Або СЕПом будь яка сума
Alien
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 січ, 2023 12:39

А сеп як заходить, по вихідних?
Бо поки маю тільки віртуальну картку.
ukr0014959
 
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