Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 21 січ, 2023 09:42
mykhailets7 написав: lloydbanksua написав: mykhailets7
треба було відкрити картку Райф (АТБ) і нічого платити не потрібно.
З неї теж можна відкривати депозити?
То тариф можна змінити. Навіть без заміни карти.
Ромасик
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Додано: Суб 21 січ, 2023 11:10
Alien написав: mykhailets7 написав: lloydbanksua написав: mykhailets7
треба було відкрити картку Райф (АТБ) і нічого платити не потрібно.
З неї теж можна відкривати депозити?
Звичайно. Маю лише її і вже зняв два валютних депо - на черзі третє
Підкажіть, як ви її поповнюєте, щоб без комісу, щось трохи не розібрався
ukr0014959
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Додано: Суб 21 січ, 2023 11:56
ukr0014959 написав:
Підкажіть, як ви її поповнюєте, щоб без комісу, щось трохи не розібрався
Банкомат з кеш-іном до 100 000 грн.
Касса банку 100 000+
Або СЕПом будь яка сума
Alien
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Додано: Суб 21 січ, 2023 12:39
А сеп як заходить, по вихідних?
Бо поки маю тільки віртуальну картку.
ukr0014959
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Додано: Суб 21 січ, 2023 12:58
Ромасик написав: mykhailets7 написав: lloydbanksua написав: mykhailets7
треба було відкрити картку Райф (АТБ) і нічого платити не потрібно.
З неї теж можна відкривати депозити?
То тариф можна змінити. Навіть без заміни карти.
Яким чином можна змінити тариф. В мене вона не активована. Я думаю якщо активую, то вже нарахують плату за обслуговування. Ви в себе змінювали тариф?
mykhailets7
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Додано: Суб 21 січ, 2023 13:16
Alien написав: mykhailets7 написав: lloydbanksua написав: mykhailets7
треба було відкрити картку Райф (АТБ) і нічого платити не потрібно.
З неї теж можна відкривати депозити?
Звичайно. Маю лише її і вже зняв два валютних депо - на черзі третє
Підкажіть як відкрити валютний депозит? Маю атб-райф картку.
postal-crazy
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Додано: Суб 21 січ, 2023 13:19
postal-crazy поповнюєте карту у банкоматі з cash-in (або у касі, якщо сума більше 100к), відкриваєте у додатку депозит, потім обмін валют на бажану суму, але не більше 100к.
lloydbanksua
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Додано: Суб 21 січ, 2023 13:53
greenozon написав:
У Росії австрійська фінансова група збудувала свій найуспішніший бізнес. Саме російська "дочка" приносить найбільші прибутки з-поміж усіх інших банків групи: 31,4% від чистого прибутку за підсумками 2021 року.
https://www.epravda.com.ua/publications ... 20/696161/
красиво
а Румыния, оказывается, не такая и нищая...
видимо, Дунай дает
cohan
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Додано: Суб 21 січ, 2023 14:27
ukr0014959 написав:
А сеп як заходить, по вихідних?
Бо поки маю тільки віртуальну картку.
Шукайте банку з 23/7 СЕПом: Альфа, Моня, Райф, наприклад. За годинку дійде навіть у неділю (але глюки таки бувають).
Ще можна в ІБ відкрити Універсальний депо, він поповнюється в касі на будь-яку суму безкоштовно. Перекази по внутрібанку нашару.
Amethyst
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