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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 78798081

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 4 5 13
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
46%
6
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Суб 21 січ, 2023 09:42

Re: Райффайзен Банк

mykhailets7 написав:
  lloydbanksua написав:mykhailets7 треба було відкрити картку Райф (АТБ) і нічого платити не потрібно.

З неї теж можна відкривати депозити?
То тариф можна змінити. Навіть без заміни карти.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Суб 21 січ, 2023 11:10

  Alien написав:
  mykhailets7 написав:
  lloydbanksua написав:mykhailets7 треба було відкрити картку Райф (АТБ) і нічого платити не потрібно.

З неї теж можна відкривати депозити?

Звичайно. Маю лише її і вже зняв два валютних депо - на черзі третє


Підкажіть, як ви її поповнюєте, щоб без комісу, щось трохи не розібрався
ukr0014959
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 січ, 2023 11:56

  ukr0014959 написав:Підкажіть, як ви її поповнюєте, щоб без комісу, щось трохи не розібрався

Банкомат з кеш-іном до 100 000 грн.
Касса банку 100 000+
Або СЕПом будь яка сума
Alien
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 січ, 2023 12:39

А сеп як заходить, по вихідних?
Бо поки маю тільки віртуальну картку.
ukr0014959
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 січ, 2023 12:58

  Ромасик написав:
mykhailets7 написав:
  lloydbanksua написав:mykhailets7 треба було відкрити картку Райф (АТБ) і нічого платити не потрібно.

З неї теж можна відкривати депозити?
То тариф можна змінити. Навіть без заміни карти.

Яким чином можна змінити тариф. В мене вона не активована. Я думаю якщо активую, то вже нарахують плату за обслуговування. Ви в себе змінювали тариф?
mykhailets7
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Повідомлення Додано: Суб 21 січ, 2023 13:16

  Alien написав:
  mykhailets7 написав:
  lloydbanksua написав:mykhailets7 треба було відкрити картку Райф (АТБ) і нічого платити не потрібно.

З неї теж можна відкривати депозити?

Звичайно. Маю лише її і вже зняв два валютних депо - на черзі третє

Підкажіть як відкрити валютний депозит? Маю атб-райф картку.
postal-crazy
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 січ, 2023 13:19

postal-crazy поповнюєте карту у банкоматі з cash-in (або у касі, якщо сума більше 100к), відкриваєте у додатку депозит, потім обмін валют на бажану суму, але не більше 100к.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Суб 21 січ, 2023 13:53

  greenozon написав:У Росії австрійська фінансова група збудувала свій найуспішніший бізнес. Саме російська "дочка" приносить найбільші прибутки з-поміж усіх інших банків групи: 31,4% від чистого прибутку за підсумками 2021 року.

https://www.epravda.com.ua/publications ... 20/696161/


красиво

Зображення

а Румыния, оказывается, не такая и нищая...
видимо, Дунай дает
cohan
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Повідомлення Додано: Суб 21 січ, 2023 14:27

  ukr0014959 написав:А сеп як заходить, по вихідних?
Бо поки маю тільки віртуальну картку.

Шукайте банку з 23/7 СЕПом: Альфа, Моня, Райф, наприклад. За годинку дійде навіть у неділю (але глюки таки бувають).
Ще можна в ІБ відкрити Універсальний депо, він поповнюється в касі на будь-яку суму безкоштовно. Перекази по внутрібанку нашару.
Amethyst
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