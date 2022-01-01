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Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 21 січ, 2023 17:28
Amethyst написав: ukr0014959 написав:
А сеп як заходить, по вихідних?
Бо поки маю тільки віртуальну картку.
Шукайте банку з 23/7 СЕПом: Альфа, Моня, Райф, наприклад. За годинку дійде навіть у неділю (але глюки таки бувають).
Ще можна в ІБ відкрити Універсальний депо, він поповнюється в касі на будь-яку суму безкоштовно. Перекази по внутрібанку нашару.
Це норм, альфа та моно чудово підходять)
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Додано: Суб 21 січ, 2023 17:32
lara_08 написав: mykhailets7 написав:
Яким чином можна змінити тариф. В мене вона не активована. Я думаю якщо активую, то вже нарахують плату за обслуговування. Ви в себе змінювали тариф?
Тариф змінювати до менеджера у відділенні. Це не довго.
Мені гарячка змінила на без + спокійно
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