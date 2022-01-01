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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 79808182

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 4 5 13
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
46%
6
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Суб 21 січ, 2023 17:28

  Amethyst написав:
  ukr0014959 написав:А сеп як заходить, по вихідних?
Бо поки маю тільки віртуальну картку.

Шукайте банку з 23/7 СЕПом: Альфа, Моня, Райф, наприклад. За годинку дійде навіть у неділю (але глюки таки бувають).
Ще можна в ІБ відкрити Універсальний депо, він поповнюється в касі на будь-яку суму безкоштовно. Перекази по внутрібанку нашару.


Це норм, альфа та моно чудово підходять)
ukr0014959
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 січ, 2023 17:32

  lara_08 написав:
  mykhailets7 написав:Яким чином можна змінити тариф. В мене вона не активована. Я думаю якщо активую, то вже нарахують плату за обслуговування. Ви в себе змінювали тариф?

Тариф змінювати до менеджера у відділенні. Це не довго.

Мені гарячка змінила на без + спокійно
patrikk
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 січ, 2023 19:44

  greenozon написав:У Росії австрійська фінансова група збудувала свій найуспішніший бізнес. Саме російська "дочка" приносить найбільші прибутки з-поміж усіх інших банків групи: 31,4% від чистого прибутку за підсумками 2021 року.

https://www.epravda.com.ua/publications ... 20/696161/


Всі охоче віримо що кредити вони не надають, клієнтів не обслуговують, і взагалі весь прибуток від операцій на росії намагалися відправити на допомогу Україні...

і роблять все можливе і не можливе щоб вийти, але їм щось не дає :)
DmitryZP
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 січ, 2023 20:15

  Amethyst написав:
  ukr0014959 написав:А сеп як заходить, по вихідних?
Бо поки маю тільки віртуальну картку.

Шукайте банку з 23/7 СЕПом: Альфа, Моня, Райф, наприклад. За годинку дійде навіть у неділю (але глюки таки бувають).
Ще можна в ІБ відкрити Універсальний депо, він поповнюється в касі на будь-яку суму безкоштовно. Перекази по внутрібанку нашару.


Дякую ніби все виходить, трохи нудно з тою дією але в цілому норм.
Залишилось ще одну банку обрати, думав приват але хз
ukr0014959
 
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