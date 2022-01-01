ukr0014959 написав:А сеп як заходить, по вихідних? Бо поки маю тільки віртуальну картку.
Шукайте банку з 23/7 СЕПом: Альфа, Моня, Райф, наприклад. За годинку дійде навіть у неділю (але глюки таки бувають). Ще можна в ІБ відкрити Універсальний депо, він поповнюється в касі на будь-яку суму безкоштовно. Перекази по внутрібанку нашару.
greenozon написав:У Росії австрійська фінансова група збудувала свій найуспішніший бізнес. Саме російська "дочка" приносить найбільші прибутки з-поміж усіх інших банків групи: 31,4% від чистого прибутку за підсумками 2021 року.
ukr0014959 написав:А сеп як заходить, по вихідних? Бо поки маю тільки віртуальну картку.
Шукайте банку з 23/7 СЕПом: Альфа, Моня, Райф, наприклад. За годинку дійде навіть у неділю (але глюки таки бувають). Ще можна в ІБ відкрити Універсальний депо, він поповнюється в касі на будь-яку суму безкоштовно. Перекази по внутрібанку нашару.
Дякую ніби все виходить, трохи нудно з тою дією але в цілому норм. Залишилось ще одну банку обрати, думав приват але хз
тут раньше жаловались на их внутренний финмон... Напомните пожалуйста: это свыше скольки тысяч грн. за мес или за год? Критично именно наличное пополнение? или пополнение счета СЭПом? или суммируют вообще все обороты клиента, и снятия, и зачисления ?
flysoulfly написав:тут раньше жаловались на их внутренний финмон... Напомните пожалуйста: это свыше скольки тысяч грн. за мес или за год? Критично именно наличное пополнение? или пополнение счета СЭПом? или суммируют вообще все обороты клиента, и снятия, и зачисления ?
Мій досвід 5-річної давнини. Запросили довідку про доходи на обіг (більшисть СЕПом) у 100К за останні 90 дн... Після аналізу довідки і пдф-виписок за 3 міс по 2..3 моїм банкам запропонували ВІП-пакет з умовно-безкоштовним обслуговуванням. Отак надалі і обслуговуюсь. Оцей поріг фінмона залежить від Анкетування, об'єму і регулярності фінвідносин