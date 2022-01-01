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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 79808182

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 4.1 5 14
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
50%
7
Всього голосів : 14
Повідомлення Додано: Суб 21 січ, 2023 17:28

  Amethyst написав:
  ukr0014959 написав:А сеп як заходить, по вихідних?
Бо поки маю тільки віртуальну картку.

Шукайте банку з 23/7 СЕПом: Альфа, Моня, Райф, наприклад. За годинку дійде навіть у неділю (але глюки таки бувають).
Ще можна в ІБ відкрити Універсальний депо, він поповнюється в касі на будь-яку суму безкоштовно. Перекази по внутрібанку нашару.


Це норм, альфа та моно чудово підходять)
ukr0014959
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 січ, 2023 17:32

  lara_08 написав:
  mykhailets7 написав:Яким чином можна змінити тариф. В мене вона не активована. Я думаю якщо активую, то вже нарахують плату за обслуговування. Ви в себе змінювали тариф?

Тариф змінювати до менеджера у відділенні. Це не довго.

Мені гарячка змінила на без + спокійно
patrikk
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 січ, 2023 19:44

  greenozon написав:У Росії австрійська фінансова група збудувала свій найуспішніший бізнес. Саме російська "дочка" приносить найбільші прибутки з-поміж усіх інших банків групи: 31,4% від чистого прибутку за підсумками 2021 року.

https://www.epravda.com.ua/publications ... 20/696161/


Всі охоче віримо що кредити вони не надають, клієнтів не обслуговують, і взагалі весь прибуток від операцій на росії намагалися відправити на допомогу Україні...

і роблять все можливе і не можливе щоб вийти, але їм щось не дає :)
DmitryZP
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 січ, 2023 20:15

  Amethyst написав:
  ukr0014959 написав:А сеп як заходить, по вихідних?
Бо поки маю тільки віртуальну картку.

Шукайте банку з 23/7 СЕПом: Альфа, Моня, Райф, наприклад. За годинку дійде навіть у неділю (але глюки таки бувають).
Ще можна в ІБ відкрити Універсальний депо, він поповнюється в касі на будь-яку суму безкоштовно. Перекази по внутрібанку нашару.


Дякую ніби все виходить, трохи нудно з тою дією але в цілому норм.
Залишилось ще одну банку обрати, думав приват але хз
ukr0014959
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 січ, 2023 19:16

  lloydbanksua написав:mykhailets7 треба було відкрити картку Райф (АТБ) і нічого платити не потрібно.


Дуже дякую, не виходячи з дому все оформив. Поповнив СЕПом з Али
ukr0014959
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 січ, 2023 14:48

тут раньше жаловались на их внутренний финмон...
Напомните пожалуйста: это свыше скольки тысяч грн. за мес или за год?
Критично именно наличное пополнение?
или пополнение счета СЭПом?
или суммируют вообще все обороты клиента, и снятия, и зачисления ?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 січ, 2023 17:32

  flysoulfly написав:тут раньше жаловались на их внутренний финмон...
Напомните пожалуйста: это свыше скольки тысяч грн. за мес или за год?
Критично именно наличное пополнение?
или пополнение счета СЭПом?
или суммируют вообще все обороты клиента, и снятия, и зачисления ?

Мій досвід 5-річної давнини.
Запросили довідку про доходи на обіг (більшисть СЕПом) у 100К за останні 90 дн...
Після аналізу довідки і пдф-виписок за 3 міс по 2..3 моїм банкам запропонували ВІП-пакет з умовно-безкоштовним обслуговуванням. Отак надалі і обслуговуюсь.
Оцей поріг фінмона залежить від Анкетування, об'єму і регулярності фінвідносин

ПС. Рекомендую проглянути Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 26 січ, 2023 10:46

Мастеркард більше

Підкажіть, будь ласка, хто користується карткою "хочу-карта", як нарахуються золоті бали Мастеркард більше? За кожних 12 грн покупки 1 бал? Тобто, якщо, наприклад, покупка на суму 120 грн, має нарахуватись 10 балів?
Якщо брати цю картку, чи безкоштовне обслуговування, чи немає страховок чи ще чогось? (за умови вчасного погашення кредитного ліміту)?
Чи, можливо, є якісь кращі варіанти?
Serebashka
 
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