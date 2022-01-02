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Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 02 лют, 2023 13:27
flysoulfly написав: citramon написав: citramon написав:
в это время (после 18:00) конвертдепо открывают
Райфф / Тася - еще успеете сегодняшним днем
а СЕП на РайфкартуАТБ
В райфе СЕП 24/7, но на зачисление тормозит, хотя может это торможение касается зачисления на старые карты, там где в назначении нужно номер внутреннего счета писать
..
честно, не пойму о чем это. Я раньше слал сэпом, правда, в опервремя,
на РайфкартуАТБ - про существование никаких номеров внутренних счетов вообще не зная - все было ОК.
вечерний сэп (после 18:00) на РайфкартуАТБ действительно зашел только утром после 9:00.
Это действительно из-за тех каких-то (где посмотреть???) нюансов в назначении платежа?
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