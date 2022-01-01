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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 80818283

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 4.1 5 14
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
50%
7
Всього голосів : 14
Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 13:27

  flysoulfly написав:
  citramon написав:
  citramon написав: в это время (после 18:00) конвертдепо открывают
Райфф / Тася - еще успеете сегодняшним днем

а СЕП на РайфкартуАТБ

В райфе СЕП 24/7, но на зачисление тормозит, хотя может это торможение касается зачисления на старые карты, там где в назначении нужно номер внутреннего счета писать ..
честно, не пойму о чем это. Я раньше слал сэпом, правда, в опервремя, на РайфкартуАТБ - про существование никаких номеров внутренних счетов вообще не зная - все было ОК.
:( вечерний сэп (после 18:00) на РайфкартуАТБ действительно зашел только утром после 9:00.
Это действительно из-за тех каких-то (где посмотреть???) нюансов в назначении платежа?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 14:43

На кутузова працює одна каса. Черга аж на вулицю 👎👎👎
Ромасик
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 14:59

  Ромасик написав:На кутузова с.ка працює одна каса. Черга аж на вулицю 👎👎👎

І що, всі за записом? Отримувала в іншому відділенні, прийшла на свій час. Сказала на який я час записана, дівчина-менеджер подивилася в списку отримувачів на сьогодні і мені видали як першій в черзі. Під касою було десь 5 осіб, але хтось був без запису, а у когось час пізніше. Ніхто не сперечався, бо так сказала менеджер, а може вони вже в курсі. В райфі мені це дуже сподобалось.
lara_08
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 16:48

  lara_08 написав:
  Ромасик написав:На кутузова с.ка працює одна каса. Черга аж на вулицю 👎👎👎

І що, всі за записом? Отримувала в іншому відділенні, прийшла на свій час. Сказала на який я час записана, дівчина-менеджер подивилася в списку отримувачів на сьогодні і мені видали як першій в черзі. Під касою було десь 5 осіб, але хтось був без запису, а у когось час пізніше. Ніхто не сперечався, бо так сказала менеджер, а може вони вже в курсі. В райфі мені це дуже сподобалось.

А якщо черга до менеджера, і він обслуговує клієнта,можна лізти через голову, чи є спеціяльний менеджер-рецепшен?
novichok
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 17:43

  lara_08 написав:
  Ромасик написав:На кутузова с.ка працює одна каса. Черга аж на вулицю 👎👎👎

І що, всі за записом? Отримувала в іншому відділенні, прийшла на свій час. Сказала на який я час записана, дівчина-менеджер подивилася в списку отримувачів на сьогодні і мені видали як першій в черзі. Під касою було десь 5 осіб, але хтось був без запису, а у когось час пізніше. Ніхто не сперечався, бо так сказала менеджер, а може вони вже в курсі. В райфі мені це дуже сподобалось.

По запису не було нікого. А якби були, то буди б послані нх
Ромасик
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 17:51

  novichok написав:, чи є спеціяльний менеджер-рецепшен?

Ага, премиум
Ромасик
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 17:52

  Ромасик написав:На кутузова працює одна каса. Черга аж на вулицю 👎👎👎

І чеки друкують на туалетному папері. Білий папір на орків витратили??

На туалетному А4 роздрукували чек, що дуже схожий по формату на чек з терміналу на термопапері, оскільки поповнював карту з пін кодом
Ромасик
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