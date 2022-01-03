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Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 02 лют, 2023 13:27
flysoulfly написав: citramon написав: citramon написав:
в это время (после 18:00) конвертдепо открывают
Райфф / Тася - еще успеете сегодняшним днем
а СЕП на РайфкартуАТБ
В райфе СЕП 24/7, но на зачисление тормозит, хотя может это торможение касается зачисления на старые карты, там где в назначении нужно номер внутреннего счета писать
..
честно, не пойму о чем это. Я раньше слал сэпом, правда, в опервремя,
на РайфкартуАТБ - про существование никаких номеров внутренних счетов вообще не зная - все было ОК.
вечерний сэп (после 18:00) на РайфкартуАТБ действительно зашел только утром после 9:00.
Это действительно из-за тех каких-то (где посмотреть???) нюансов в назначении платежа?
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Додано: П'ят 03 лют, 2023 14:43
На кутузова працює одна каса. Черга аж на вулицю 👎👎👎
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Додано: П'ят 03 лют, 2023 14:59
Ромасик написав:
На кутузова с.ка працює одна каса. Черга аж на вулицю 👎👎👎
І що, всі за записом? Отримувала в іншому відділенні, прийшла на свій час. Сказала на який я час записана, дівчина-менеджер подивилася в списку отримувачів на сьогодні і мені видали як першій в черзі. Під касою було десь 5 осіб, але хтось був без запису, а у когось час пізніше. Ніхто не сперечався, бо так сказала менеджер, а може вони вже в курсі. В райфі мені це дуже сподобалось.
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lara_08
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Додано: П'ят 03 лют, 2023 16:48
lara_08 написав: Ромасик написав:
На кутузова с.ка працює одна каса. Черга аж на вулицю 👎👎👎
І що, всі за записом? Отримувала в іншому відділенні, прийшла на свій час. Сказала на який я час записана, дівчина-менеджер подивилася в списку отримувачів на сьогодні і мені видали як першій в черзі. Під касою було десь 5 осіб, але хтось був без запису, а у когось час пізніше. Ніхто не сперечався, бо так сказала менеджер, а може вони вже в курсі. В райфі мені це дуже сподобалось.
А якщо черга до менеджера, і він обслуговує клієнта,можна лізти через голову, чи є спеціяльний менеджер-рецепшен?
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Додано: П'ят 03 лют, 2023 17:43
lara_08 написав: Ромасик написав:
На кутузова с.ка працює одна каса. Черга аж на вулицю 👎👎👎
І що, всі за записом? Отримувала в іншому відділенні, прийшла на свій час. Сказала на який я час записана, дівчина-менеджер подивилася в списку отримувачів на сьогодні і мені видали як першій в черзі. Під касою було десь 5 осіб, але хтось був без запису, а у когось час пізніше. Ніхто не сперечався, бо так сказала менеджер, а може вони вже в курсі. В райфі мені це дуже сподобалось.
По запису не було нікого. А якби були, то буди б послані нх
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Ромасик
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Додано: П'ят 03 лют, 2023 17:51
novichok написав:
, чи є спеціяльний менеджер-рецепшен?
Ага, премиум
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Ромасик
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Додано: П'ят 03 лют, 2023 17:52
Ромасик написав:
На кутузова працює одна каса. Черга аж на вулицю 👎👎👎
І чеки друкують на туалетному папері. Білий папір на орків витратили??
На туалетному А4 роздрукували чек, що дуже схожий по формату на чек з терміналу на термопапері, оскільки поповнював карту з пін кодом
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Ромасик
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Додано: П'ят 03 лют, 2023 18:58
novichok написав: lara_08 написав: Ромасик написав:
На кутузова с.ка працює одна каса. Черга аж на вулицю 👎👎👎
І що, всі за записом? Отримувала в іншому відділенні, прийшла на свій час. Сказала на який я час записана, дівчина-менеджер подивилася в списку отримувачів на сьогодні і мені видали як першій в черзі. Під касою було десь 5 осіб, але хтось був без запису, а у когось час пізніше. Ніхто не сперечався, бо так сказала менеджер, а може вони вже в курсі. В райфі мені це дуже сподобалось.
А якщо черга до менеджера, і він обслуговує клієнта,можна лізти через голову, чи є спеціяльний менеджер-рецепшен?
Я зразу голосно сказала менеджеру що по запису і вона відповіла. Потім коли була біля каси ця ж менеджер підходила дивилась мій паспорт і підтверджувала операцію видачі готівки касиру (це в них такий додатковий контроль касирів). Клієнта який у неї тоді був вона просила хвилину почекати.
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Додано: П'ят 03 лют, 2023 19:00
Ромасик написав:
По запису не було нікого. А якби були, то буди б послані нх
Кому подобається, нехай стоїть в чергах.
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Додано: П'ят 03 лют, 2023 19:02
Ромасик написав: Ромасик написав:
На кутузова працює одна каса. Черга аж на вулицю 👎👎👎
І чеки друкують на туалетному папері. Білий папір на орків витратили??
На туалетному А4 роздрукували чек, що дуже схожий по формату на чек з терміналу на термопапері, оскільки поповнював карту з пін кодом
Це бумага з вторсировини. Таку ж використовували укргаз та агріколь.
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lara_08
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