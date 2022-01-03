RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 81828384

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 4.1 5 14
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
50%
7
Всього голосів : 14
Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 20:08

  lara_08 написав::)
Я зразу голосно сказала менеджеру що по запису і вона відповіла.

Курка в жовтій кофті нічого не вирішує в черзі, що простояла годину. Максимум що вона може зробити - сісти за окреме вікно і почати обслуговувати клієнтів для прискореного розсмоктування черги.
Ромасик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5872
З нами з: 30.03.15
Подякував: 1352 раз.
Подякували: 797 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 20:13

  lara_08 написав:Це бумага з вторсировини. Таку ж використовували укргаз та агріколь.

Весь папір із вторсировини (може бути). Туди ще білило треба додавати для білизни. І навіть якщов первинну сировину не додати білило, то буде жовте (як дерево)
А термінали друкують на термопапері. Щоб туди вставляли туалетний папір, я не бачив.
Пс. У мене туалетний папір білий 8)
Ромасик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5872
З нами з: 30.03.15
Подякував: 1352 раз.
Подякували: 797 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 81828384
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google [Bot], moveton, ramaz і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Агропросперіс Банк 1 ... 4, 5, 6
lubopytnaya » Сер 02 лют, 2022 13:06
57 35229
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 03 лют, 2023 19:48
nord
МТБ Банк 1 ... 13, 14, 15
Алексей77 » Чет 27 січ, 2022 17:39
141 181495
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 03 лют, 2023 19:40
cohan
Юнекс Банк 1 ... 13, 14, 15
SILVER_UA » Пон 03 січ, 2022 11:01
143 69214
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 03 лют, 2023 19:24
cohan

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (6135)
03.02.2023 21:40
Ринок ОВДП (3796)
03.02.2023 21:26
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.