Курка в жовтій кофті нічого не вирішує в черзі, що простояла годину. Максимум що вона може зробити - сісти за окреме вікно і почати обслуговувати клієнтів для прискореного розсмоктування черги.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 03 лют, 2023 20:08
Додано: П'ят 03 лют, 2023 20:13
Весь папір із вторсировини (може бути). Туди ще білило треба додавати для білизни. І навіть якщов первинну сировину не додати білило, то буде жовте (як дерево)
А термінали друкують на термопапері. Щоб туди вставляли туалетний папір, я не бачив.
Пс. У мене туалетний папір білий
Додано: П'ят 03 лют, 2023 22:23
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