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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 81828384

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Райффайзен Банк 4.1 5 15
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
6
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
47%
7
Всього голосів : 15
Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 20:08

  lara_08 написав::)
Я зразу голосно сказала менеджеру що по запису і вона відповіла.

Курка в жовтій кофті нічого не вирішує в черзі, що простояла годину. Максимум що вона може зробити - сісти за окреме вікно і почати обслуговувати клієнтів для прискореного розсмоктування черги.
Ромасик
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 20:13

  lara_08 написав:Це бумага з вторсировини. Таку ж використовували укргаз та агріколь.

Весь папір із вторсировини (може бути). Туди ще білило треба додавати для білизни. І навіть якщов первинну сировину не додати білило, то буде жовте (як дерево)
А термінали друкують на термопапері. Щоб туди вставляли туалетний папір, я не бачив.
Пс. У мене туалетний папір білий 8)
Ромасик
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 22:23

  lara_08 написав:
  Ромасик написав:По запису не було нікого. А якби були, то буди б послані нх

Кому подобається, нехай стоїть в чергах.

Бардак,коротше кажучи з ціми касами.
Єто у кого тут не стояло?!(с)
novichok
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Повідомлення Додано: Суб 04 лют, 2023 13:02

Re: Райффайзен Банк

схожу в понеділок , перевірю який папір і чергу до каси потрушу))
lamal
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 лют, 2023 13:38

Re: Райффайзен Банк

Скільки не проходила поруч Райфу біля мене(Борщагівка), взагалі наяких черг не було. Декілька разів бачила, що там є люди. Бо думала, що банк вже не працює.
Blumhen
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 лют, 2023 21:42

Указано ли где-то в приложении Райффайзен Онлайн, по каким категориям насчитывается кешбек по программе "ЩЕ!"? На сайте банка указаны эти категории, но постоянно их мониторить на сайте неудобно. Кстати, как часто они меняются?
AZTECA
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 лют, 2023 21:45

Re: Райффайзен Банк

Після відновлення кешбеку, категорії не змінювалися.
Кочевник
 
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