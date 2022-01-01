Курка в жовтій кофті нічого не вирішує в черзі, що простояла годину. Максимум що вона може зробити - сісти за окреме вікно і почати обслуговувати клієнтів для прискореного розсмоктування черги.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 03 лют, 2023 20:08
Додано: П'ят 03 лют, 2023 20:13
Весь папір із вторсировини (може бути). Туди ще білило треба додавати для білизни. І навіть якщов первинну сировину не додати білило, то буде жовте (як дерево)
А термінали друкують на термопапері. Щоб туди вставляли туалетний папір, я не бачив.
Пс. У мене туалетний папір білий
Додано: П'ят 03 лют, 2023 22:23
Додано: Суб 04 лют, 2023 13:02
Re: Райффайзен Банк
схожу в понеділок , перевірю який папір і чергу до каси потрушу))
Додано: Суб 04 лют, 2023 13:38
Re: Райффайзен Банк
Скільки не проходила поруч Райфу біля мене(Борщагівка), взагалі наяких черг не було. Декілька разів бачила, що там є люди. Бо думала, що банк вже не працює.
Додано: Нед 05 лют, 2023 21:42
Указано ли где-то в приложении Райффайзен Онлайн, по каким категориям насчитывается кешбек по программе "ЩЕ!"? На сайте банка указаны эти категории, но постоянно их мониторить на сайте неудобно. Кстати, как часто они меняются?
Додано: Нед 05 лют, 2023 21:45
Re: Райффайзен Банк
Після відновлення кешбеку, категорії не змінювалися.
Додано: Вів 07 лют, 2023 10:40
Re: Райффайзен Банк
Заряджайтеся на успіх з Mastercard і Райфом
https://news.finance.ua/ua/zaryadzhayte ... d-i-rayfom
Акція діє у період з 7 лютого по 14 березня 2023р.
Додано: Вів 07 лют, 2023 11:17
Это программа для райф+ только?
На обычную райфкартку не распространяется?
Додано: Вів 07 лют, 2023 11:26
Однако приколисты у Райфа -- ведь кредлимиты Райф не возвращал на кредитки. Ну за исключением некоторых зарплатников
|