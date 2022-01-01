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Обслуговування в українських
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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 82838485>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 4.1 5 15
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
6
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
47%
7
Всього голосів : 15
Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 20:08

  lara_08 написав::)
Я зразу голосно сказала менеджеру що по запису і вона відповіла.

Курка в жовтій кофті нічого не вирішує в черзі, що простояла годину. Максимум що вона може зробити - сісти за окреме вікно і почати обслуговувати клієнтів для прискореного розсмоктування черги.
Ромасик
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 20:13

  lara_08 написав:Це бумага з вторсировини. Таку ж використовували укргаз та агріколь.

Весь папір із вторсировини (може бути). Туди ще білило треба додавати для білизни. І навіть якщов первинну сировину не додати білило, то буде жовте (як дерево)
А термінали друкують на термопапері. Щоб туди вставляли туалетний папір, я не бачив.
Пс. У мене туалетний папір білий 8)
Ромасик
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 22:23

  lara_08 написав:
  Ромасик написав:По запису не було нікого. А якби були, то буди б послані нх

Кому подобається, нехай стоїть в чергах.

Бардак,коротше кажучи з ціми касами.
Єто у кого тут не стояло?!(с)
novichok
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Повідомлення Додано: Суб 04 лют, 2023 13:02

Re: Райффайзен Банк

схожу в понеділок , перевірю який папір і чергу до каси потрушу))
lamal
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 лют, 2023 13:38

Re: Райффайзен Банк

Скільки не проходила поруч Райфу біля мене(Борщагівка), взагалі наяких черг не було. Декілька разів бачила, що там є люди. Бо думала, що банк вже не працює.
Blumhen
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 лют, 2023 21:42

Указано ли где-то в приложении Райффайзен Онлайн, по каким категориям насчитывается кешбек по программе "ЩЕ!"? На сайте банка указаны эти категории, но постоянно их мониторить на сайте неудобно. Кстати, как часто они меняются?
AZTECA
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 лют, 2023 21:45

Re: Райффайзен Банк

Після відновлення кешбеку, категорії не змінювалися.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 лют, 2023 10:40

Re: Райффайзен Банк

Заряджайтеся на успіх з Mastercard і Райфом

https://news.finance.ua/ua/zaryadzhayte ... d-i-rayfom

Акція діє у період з 7 лютого по 14 березня 2023р.
Assistant_Portal
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Повідомлення Додано: Вів 07 лют, 2023 11:17

  AZTECA написав:Указано ли где-то в приложении Райффайзен Онлайн, по каким категориям насчитывается кешбек по программе "ЩЕ!"? На сайте банка указаны эти категории, но постоянно их мониторить на сайте неудобно. Кстати, как часто они меняются?


Это программа для райф+ только?
На обычную райфкартку не распространяется?
emeta
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Повідомлення Додано: Вів 07 лют, 2023 11:26

  Assistant_Portal написав:Заряджайтеся на успіх з Mastercard і Райфом

https://news.finance.ua/ua/zaryadzhayte ... d-i-rayfom

Акція діє у період з 7 лютого по 14 березня 2023р.

Акція діє у період з 7 лютого по 14 березня 2023р. для преміум клієнтів...
Здійснюйте щоденні розрахунки своєю кредитною карткою Mastercard — «100 днів» чи «Platinum» та отримайте можливість виграти один із 10 повербанків чи сучасний ноутбук.

Однако приколисты у Райфа -- ведь кредлимиты Райф не возвращал на кредитки. Ну за исключением некоторых зарплатников :mrgreen:
Amethyst
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