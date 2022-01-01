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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 82838485

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 4.1 5 15
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
6
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
47%
7
Всього голосів : 15
Повідомлення Додано: Вів 07 лют, 2023 11:32

Amethyst і то 5000 грн.
ScaryBee
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Повідомлення Додано: Вів 07 лют, 2023 11:37

  Amethyst написав:Однако приколисты у Райфа -- ведь кредлимиты Райф не возвращал на кредитки. Ну за исключением некоторых зарплатников :mrgreen:


Может они перепутали с Рашистким Райфазеном? Хозяин то общий.
vpchelko
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Повідомлення Додано: Вів 07 лют, 2023 11:47

  Amethyst написав:
  Assistant_Portal написав:Заряджайтеся на успіх з Mastercard і Райфом

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Однако приколисты у Райфа -- ведь кредлимиты Райф не возвращал на кредитки. Ну за исключением некоторых зарплатников :mrgreen:


главное - освоить бюджет
cohan
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Повідомлення Додано: Вів 07 лют, 2023 11:49

  AZTECA написав:Указано ли где-то в приложении Райффайзен Онлайн, по каким категориям насчитывается кешбек по программе "ЩЕ!"? На сайте банка указаны эти категории, но постоянно их мониторить на сайте неудобно. Кстати, как часто они меняются?


ваще не меняются, кто менять будет? там помимо кодинга, еще статс обрабатывать, таких в райфе не водится и не водилось

про приложение - смешно, впечатление что вы его не видели :mrgreen:

хотя бы моментом начисляется - и за то спасибо
cohan
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