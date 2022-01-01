|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 07 лют, 2023 11:37
Додано: Вів 07 лют, 2023 11:47
главное - освоить бюджет
Додано: Вів 07 лют, 2023 11:49
ваще не меняются, кто менять будет? там помимо кодинга, еще статс обрабатывать, таких в райфе не водится и не водилось
про приложение - смешно, впечатление что вы его не видели
хотя бы моментом начисляется - и за то спасибо
Зараз переглядають цей форум: cohan і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор
|