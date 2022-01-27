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Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 07 лют, 2023 11:32
Amethyst і то 5000 грн.
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ScaryBee
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Додано: Вів 07 лют, 2023 11:47
Amethyst написав:
Акція діє у період з 7 лютого по 14 березня 2023р. для преміум клієнтів...
Здійснюйте щоденні розрахунки своєю кредитною карткою Mastercard — «100 днів» чи «Platinum» та отримайте можливість виграти один із 10 повербанків чи сучасний ноутбук.
Однако приколисты у Райфа -- ведь кредлимиты Райф не возвращал на кредитки. Ну за исключением некоторых зарплатников
главное - освоить бюджет
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cohan
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Додано: Вів 07 лют, 2023 11:49
AZTECA написав:
Указано ли где-то в приложении Райффайзен Онлайн, по каким категориям насчитывается кешбек по программе "ЩЕ!"? На сайте банка указаны эти категории, но постоянно их мониторить на сайте неудобно. Кстати, как часто они меняются?
ваще не меняются, кто менять будет? там помимо кодинга, еще статс обрабатывать, таких в райфе не водится и не водилось
про приложение - смешно, впечатление что вы его не видели
хотя бы моментом начисляется - и за то спасибо
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cohan
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Додано: Вів 07 лют, 2023 11:50
emeta написав: AZTECA написав:
Указано ли где-то в приложении Райффайзен Онлайн, по каким категориям насчитывается кешбек по программе "ЩЕ!"? На сайте банка указаны эти категории, но постоянно их мониторить на сайте неудобно. Кстати, как часто они меняются?
Это программа для райф+ только?
На обычную райфкартку не распространяется?
в тарифах же все есть
всэ па чэснаму: нет абонки, но нет и кешбека
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cohan
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Додано: Вів 07 лют, 2023 12:03
cohan написав: emeta написав: AZTECA написав:
Указано ли где-то в приложении Райффайзен Онлайн, по каким категориям насчитывается кешбек по программе "ЩЕ!"? На сайте банка указаны эти категории, но постоянно их мониторить на сайте неудобно. Кстати, как часто они меняются?
Это программа для райф+ только?
На обычную райфкартку не распространяется?
в тарифах же все есть
всэ па чэснаму: нет абонки, но нет и кешбека
1% за личные
Закрою райф+ пожалуй
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emeta
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Додано: Вів 07 лют, 2023 23:00
Підкажіть як зараз за рахунки в евро абонку знімають????
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ihorsic
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Додано: Вів 07 лют, 2023 23:45
ihorsic написав:
Підкажіть як зараз за рахунки в евро абонку знімають????
Ні
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lara_08
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Додано: Вів 07 лют, 2023 23:53
Дякую. Покаруселим тепер трішки еврами. Не доларом же единим....
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ihorsic
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