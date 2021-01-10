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Обслуговування в українських
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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 83848586

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 4.1 5 15
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
6
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
47%
7
Всього голосів : 15
Повідомлення Додано: Суб 11 лют, 2023 07:19

  flysoulfly написав:
  ihorsic написав:Дякую. Покаруселим тепер трішки еврами. Не доларом же единим....
а если в мае курс сдачи наличного евро может быть ниже курса теперешней конвертпокупки

Якщо мова про справжню класичну карусель тобто про схему EUR=>UAH=>EUR то курс у травні не має значення - "карусельщик" в шоколаді у будь якому випадку. Якщо ж "карусель" не справжня а йде по схемі UAH=>EUR=>UAH тобто по суті захід в валюту з гривні тоді курс травня дійсно має значення, але хто ж його достеменно зможе наразі точно знати
Alien
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 лют, 2023 11:18

  Alien написав:
  flysoulfly написав:
  ihorsic написав:Дякую. Покаруселим тепер трішки еврами. Не доларом же единим....
а если в мае курс сдачи наличного евро может быть ниже курса теперешней конвертпокупки

Якщо мова про справжню класичну карусель тобто про схему EUR=>UAH=>EUR то курс у травні не має значення - "карусельщик" в шоколаді у будь якому випадку. Якщо ж "карусель" не справжня а йде по схемі UAH=>EUR=>UAH тобто по суті захід в валюту з гривні тоді курс травня дійсно має значення, але хто ж його достеменно зможе наразі точно знати

Тут скоріш схема USD-UAH-EUR
lara_08
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 лют, 2023 08:43

Грані… лицемірства…

Майже рік війни. І лише 9% із майже півтори тисячі світових компаній покинули ринок Рф…
Серед західних компаній, які залишилися працювати в Росії, найбільшу частку становлять німецькі (19,5%), 12,4% – американські, 7% – японські.
Зокрема, залишилися працювати в державі-терористі: METRO, Leroy Merlin, Auchan, Nestle, Unilever, Procter & Gamble, Siemens, Pfizer, Philip Morris, Bayer, Acer, Alibaba, CloudFlare, Societe Generale, Credit Suisse, Lenovo, Asus, Cersanit тощо.

Деякі західні банки взагалі за рік повномасштабної війни отримали надприбутки в Росії. Raiffeisen збільшив прибуток у Росії на 313%. За 2022 рік прибуток російського філіалу склав 474 мільйони євро, і це найбільша сума серед філіалів Південно-Східної Європи.
Податок на прибуток компаній у Росії – 20%. Отже, Raiffeisen за останній фінансовий рік поповнив російську казну на 94,8 мільйона євро тільки цим податком. Сума інших зборів набагато більша. Тобто це і є податок на війну, на вбивства українців.
Більше того, Raiffeisen визнав псевдореспубліки «Л(Д)НР», запропонувавши частково мобілізованим кредитні канікули. Його приклад наслідували Citibank, Credit Europe Bank й OTP Bank.

...

Працюючи в Рф, міжнародні компанії сплачують у російський держбюджет податки, які використовуються для виготовлення продукції оборонно-промислового комплексу.
Загальний річний виторг цих 1200+ компаній у Росії – майже 290 мільярдів доларів. Це п’ята частина ВВП Рф.

Окрім того, компанії ще й сприяють мобілізаційним заходам. Відповідно до нового російського законодавства, корпорації, які працюють у Рф, змушені сприяти призову працівників до армії та фінансувати їхнє військове спорядження.

Не вийти з ринку Рф за рік повномасштабної війни – це не випадковість, а свідома позиція.
Не забуваймо і про рівень корупції в Рф. Кожен бізнес поповнює кишені безпосередньо путіна та його оточення – авторів агресивної війни в центрі Європи.
Пасивна бездіяльність – це також злочин. Поповнюючи російський бюджет мільярдами доларів, вони заважають швидко та в правильний спосіб завершити війну.

Єдиний можливий шлях закінчення війни – це абсолютна поразка Росії, трибунал для вищого керівництва й військового командування та репарації для України.
А колективний Захід, чий ринок для міжнародних корпорацій є пріоритетнішим, ніж Рф, має проявити жорстку позицію.
Зрештою кожен суб’єкт у цій партії має визначитися: декларувати цінності на папері чи діяти. Мовчання вбиває. Буквально.

Михайло Подоляк в ТГ.
ScaryBee
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