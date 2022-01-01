ihorsic написав:Дякую. Покаруселим тепер трішки еврами. Не доларом же единим....
а если в мае курс сдачи наличного евро может быть ниже курса теперешней конвертпокупки
Якщо мова про справжню класичну карусель тобто про схему EUR=>UAH=>EUR то курс у травні не має значення - "карусельщик" в шоколаді у будь якому випадку. Якщо ж "карусель" не справжня а йде по схемі UAH=>EUR=>UAH тобто по суті захід в валюту з гривні тоді курс травня дійсно має значення, але хто ж його достеменно зможе наразі точно знати
ihorsic написав:Дякую. Покаруселим тепер трішки еврами. Не доларом же единим....
а если в мае курс сдачи наличного евро может быть ниже курса теперешней конвертпокупки
Якщо мова про справжню класичну карусель тобто про схему EUR=>UAH=>EUR то курс у травні не має значення - "карусельщик" в шоколаді у будь якому випадку. Якщо ж "карусель" не справжня а йде по схемі UAH=>EUR=>UAH тобто по суті захід в валюту з гривні тоді курс травня дійсно має значення, але хто ж його достеменно зможе наразі точно знати
Майже рік війни. І лише 9% із майже півтори тисячі світових компаній покинули ринок Рф… Серед західних компаній, які залишилися працювати в Росії, найбільшу частку становлять німецькі (19,5%), 12,4% – американські, 7% – японські. Зокрема, залишилися працювати в державі-терористі: METRO, Leroy Merlin, Auchan, Nestle, Unilever, Procter & Gamble, Siemens, Pfizer, Philip Morris, Bayer, Acer, Alibaba, CloudFlare, Societe Generale, Credit Suisse, Lenovo, Asus, Cersanit тощо.
Деякі західні банки взагалі за рік повномасштабної війни отримали надприбутки в Росії. Raiffeisen збільшив прибуток у Росії на 313%. За 2022 рік прибуток російського філіалу склав 474 мільйони євро, і це найбільша сума серед філіалів Південно-Східної Європи. Податок на прибуток компаній у Росії – 20%. Отже, Raiffeisen за останній фінансовий рік поповнив російську казну на 94,8 мільйона євро тільки цим податком. Сума інших зборів набагато більша. Тобто це і є податок на війну, на вбивства українців. Більше того, Raiffeisen визнав псевдореспубліки «Л(Д)НР», запропонувавши частково мобілізованим кредитні канікули. Його приклад наслідували Citibank, Credit Europe Bank й OTP Bank.
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Працюючи в Рф, міжнародні компанії сплачують у російський держбюджет податки, які використовуються для виготовлення продукції оборонно-промислового комплексу. Загальний річний виторг цих 1200+ компаній у Росії – майже 290 мільярдів доларів. Це п’ята частина ВВП Рф.
Окрім того, компанії ще й сприяють мобілізаційним заходам. Відповідно до нового російського законодавства, корпорації, які працюють у Рф, змушені сприяти призову працівників до армії та фінансувати їхнє військове спорядження.
Не вийти з ринку Рф за рік повномасштабної війни – це не випадковість, а свідома позиція. Не забуваймо і про рівень корупції в Рф. Кожен бізнес поповнює кишені безпосередньо путіна та його оточення – авторів агресивної війни в центрі Європи. Пасивна бездіяльність – це також злочин. Поповнюючи російський бюджет мільярдами доларів, вони заважають швидко та в правильний спосіб завершити війну.
Єдиний можливий шлях закінчення війни – це абсолютна поразка Росії, трибунал для вищого керівництва й військового командування та репарації для України. А колективний Захід, чий ринок для міжнародних корпорацій є пріоритетнішим, ніж Рф, має проявити жорстку позицію. Зрештою кожен суб’єкт у цій партії має визначитися: декларувати цінності на папері чи діяти. Мовчання вбиває. Буквально.
Президент Австрії Александер Ван дер Беллен заявляє, що нейтралітет Відня не означає, що він ціннісно нейтральний.
«Ця війна стосується нас усіх. Австрія – нейтральна країна. Але воєнна нейтральність не означає, що ми ціннісно нейтральні. Якщо одна країн нападає на іншу, то ми ніколи не будемо байдуже це споглядати…
Вчера получал конверт депо. Заказывал за несколько дней через чат - пришло смс о назначении встречи. Подошёл чуть раньше, немного подождав, пригласили в кассу. Выдали синими всю сумму: 2674 дол.США, просмотрел, года 2009, 2013, 2017. В другом банке приняли без проблем, только одну 10-ку забраковала кассир. В первом же обменнике приняли ни сказав ни слова. Отделение на Пирогова 7, Киев.
--- Austria's Raiffeisen Bank International told Reuters on Friday it had been asked by the United States sanctions authority to provide information about its Russia-related business .
The bank said it received the request from the US Treasury's Office of Foreign Assets Control (OFAC) in January to " clarify the payments business and related processes maintained by the RBI in light of recent developments related to Russia and Ukraine
Підкажіть, будь ласка, після лютого 22 банк пропонував карту "Два кешбека" клієнтам, які не отримують зарплату через банк? Якщо так, то які були відношення з банком перед цім? Депозити, оборот за іншою карткою?
Arbitr написав:Підкажіть, будь ласка, після лютого 22 банк пропонував карту "Два кешбека" клієнтам, які не отримують зарплату через банк? Якщо так, то які були відношення з банком перед цім? Депозити, оборот за іншою карткою?