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Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 18 лют, 2023 21:19
greenozon написав:
Штати взялися за райф
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Austria's Raiffeisen Bank International told Reuters on Friday it had been asked by the United States sanctions authority to provide information about its Russia-related business .
The bank said it received the request from the US Treasury's Office of Foreign Assets Control (OFAC) in January to " clarify the payments business and related processes maintained by the RBI in light of recent developments related to Russia and Ukraine
Ашан на подходе
жаль что кончится ничем, или обелением
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Додано: Суб 18 лют, 2023 21:45
nekefer написав:
Райф спонсор рашизма
Деньги не любят рашизм.
На всякий случай прекращаю отношения с райфом.
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