Райффайзен Банк
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Додано: Суб 18 лют, 2023 21:19
greenozon написав:
Штати взялися за райф
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Austria's Raiffeisen Bank International told Reuters on Friday it had been asked by the United States sanctions authority to provide information about its Russia-related business .
The bank said it received the request from the US Treasury's Office of Foreign Assets Control (OFAC) in January to " clarify the payments business and related processes maintained by the RBI in light of recent developments related to Russia and Ukraine
Ашан на подходе
жаль что кончится ничем, или обелением
cohan
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Додано: Суб 18 лют, 2023 21:45
nekefer написав:
Райф спонсор рашизма
Деньги не любят рашизм.
На всякий случай прекращаю отношения с райфом.
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Додано: Пон 20 лют, 2023 21:44
UA написав: nekefer написав:
Райф спонсор рашизма
Деньги не любят рашизм.
На всякий случай прекращаю отношения с райфом.
солідно
PS
https://www.reuters.com/business/financ ... 023-02-20/ https://leave-russia.org/uk/raiffeisen-bank
greenozon
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Додано: Вів 21 лют, 2023 10:58
FT пишет о работе Райффайзенбанка в РФ.
Без РФ/Беларуси прибыльность на капитал Райффайзенбанка была бы не 27%, а 9%. Удивительно, но с началом вторжения РФ Райффайзенбанк начал получать экстраприбыль - 600-1000 млн евро в квартал. Хотя объем кредитов и упал. Райффайзенбанк получил в прошлом году около 50% операционной прибыли всей группы из РФ. В 2020-21 годах РФ давала банку 30% прибыли. США уже заинтересовались активной деятельностью Райффайзенбанка в РФ.
З телеграму Наймана
DmitryZP
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Додано: Вів 21 лют, 2023 12:50
DmitryZP написав:
FT пишет о работе Райффайзенбанка в РФ.
Без РФ/Беларуси прибыльность на капитал Райффайзенбанка была бы не 27%, а 9%. Удивительно, но с началом вторжения РФ Райффайзенбанк начал получать экстраприбыль - 600-1000 млн евро в квартал. Хотя объем кредитов и упал. Райффайзенбанк получил в прошлом году около 50% операционной прибыли всей группы из РФ. В 2020-21 годах РФ давала банку 30% прибыли. США уже заинтересовались активной деятельностью Райффайзенбанка в РФ.
З телеграму Наймана
найман не пишет, что Райф - "единственный из больших, у кого все еще нормально ходит SWIFT"?
удивительно ему....
про США интересно, будем посмотреть, и на пульсе держать, вдруг сливать решат
cohan
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Додано: Вів 21 лют, 2023 14:10
На тлі повномасштабного російського вторгнення австрійський Raiffeisen Bank обмежив валютні розрахунки з усіма банками агресора.
https://news.finance.ua/ua/avstriys-kyy ... ye-nyuansy
greenozon
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Додано: Вів 21 лют, 2023 15:56
cohan написав: DmitryZP написав:
FT пишет о работе Райффайзенбанка в РФ.
Без РФ/Беларуси прибыльность на капитал Райффайзенбанка была бы не 27%, а 9%. Удивительно, но с началом вторжения РФ Райффайзенбанк начал получать экстраприбыль - 600-1000 млн евро в квартал. Хотя объем кредитов и упал. Райффайзенбанк получил в прошлом году около 50% операционной прибыли всей группы из РФ. В 2020-21 годах РФ давала банку 30% прибыли. США уже заинтересовались активной деятельностью Райффайзенбанка в РФ.
З телеграму Наймана
найман не пишет, что Райф - "единственный из больших, у кого все еще нормально ходит SWIFT"?
удивительно ему....
про США интересно, будем посмотреть, и на пульсе держать, вдруг сливать решат
там у коментарях зазначили що через них виводили кеш для купівлі нерухомості у Туреччині та ОАЕ
DmitryZP
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Додано: Вів 21 лют, 2023 15:57
хотел написать "да наконец-то", но вижу что обмеження гнучки
нет веры
cohan
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