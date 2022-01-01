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Обслуговування в українських
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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 84858687

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 4.1 5 15
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
6
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
47%
7
Всього голосів : 15
Повідомлення Додано: Суб 18 лют, 2023 21:19

  greenozon написав:Штати взялися за райф

---
Austria's Raiffeisen Bank International told Reuters on Friday it had been asked by the United States sanctions authority to provide information about its Russia-related business .

The bank said it received the request from the US Treasury's Office of Foreign Assets Control (OFAC) in January to " clarify the payments business and related processes maintained by the RBI in light of recent developments related to Russia and Ukraine


Ашан на подходе :mrgreen: :mrgreen:
жаль что кончится ничем, или обелением
cohan
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Повідомлення Додано: Суб 18 лют, 2023 21:45

  nekefer написав:Райф спонсор рашизма

Деньги не любят рашизм.
На всякий случай прекращаю отношения с райфом.
UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 лют, 2023 21:44

  UA написав:
  nekefer написав:Райф спонсор рашизма

Деньги не любят рашизм.
На всякий случай прекращаю отношения с райфом.


солідно

PS
https://www.reuters.com/business/financ ... 023-02-20/

https://leave-russia.org/uk/raiffeisen-bank
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 лют, 2023 10:58

FT пишет о работе Райффайзенбанка в РФ.

Без РФ/Беларуси прибыльность на капитал Райффайзенбанка была бы не 27%, а 9%.

Удивительно, но с началом вторжения РФ Райффайзенбанк начал получать экстраприбыль - 600-1000 млн евро в квартал.
Хотя объем кредитов и упал.

Райффайзенбанк получил в прошлом году около 50% операционной прибыли всей группы из РФ. В 2020-21 годах РФ давала банку 30% прибыли.

США уже заинтересовались активной деятельностью Райффайзенбанка в РФ.


З телеграму Наймана
DmitryZP
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 лют, 2023 12:50

  DmitryZP написав:
FT пишет о работе Райффайзенбанка в РФ.

Без РФ/Беларуси прибыльность на капитал Райффайзенбанка была бы не 27%, а 9%.

Удивительно, но с началом вторжения РФ Райффайзенбанк начал получать экстраприбыль - 600-1000 млн евро в квартал.
Хотя объем кредитов и упал.

Райффайзенбанк получил в прошлом году около 50% операционной прибыли всей группы из РФ. В 2020-21 годах РФ давала банку 30% прибыли.

США уже заинтересовались активной деятельностью Райффайзенбанка в РФ.


З телеграму Наймана

найман не пишет, что Райф - "единственный из больших, у кого все еще нормально ходит SWIFT"?

удивительно ему....

про США интересно, будем посмотреть, и на пульсе держать, вдруг сливать решат
cohan
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Повідомлення Додано: Вів 21 лют, 2023 14:10

На тлі повномасштабного російського вторгнення австрійський Raiffeisen Bank обмежив валютні розрахунки з усіма банками агресора.
https://news.finance.ua/ua/avstriys-kyy ... ye-nyuansy
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 лют, 2023 15:56

  cohan написав:
  DmitryZP написав:
FT пишет о работе Райффайзенбанка в РФ.

Без РФ/Беларуси прибыльность на капитал Райффайзенбанка была бы не 27%, а 9%.

Удивительно, но с началом вторжения РФ Райффайзенбанк начал получать экстраприбыль - 600-1000 млн евро в квартал.
Хотя объем кредитов и упал.

Райффайзенбанк получил в прошлом году около 50% операционной прибыли всей группы из РФ. В 2020-21 годах РФ давала банку 30% прибыли.

США уже заинтересовались активной деятельностью Райффайзенбанка в РФ.


З телеграму Наймана



найман не пишет, что Райф - "единственный из больших, у кого все еще нормально ходит SWIFT"?

удивительно ему....

про США интересно, будем посмотреть, и на пульсе держать, вдруг сливать решат


там у коментарях зазначили що через них виводили кеш для купівлі нерухомості у Туреччині та ОАЕ
DmitryZP
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 лют, 2023 15:57

  greenozon написав:На тлі повномасштабного російського вторгнення австрійський Raiffeisen Bank обмежив валютні розрахунки з усіма банками агресора.
https://news.finance.ua/ua/avstriys-kyy ... ye-nyuansy


хотел написать "да наконец-то", но вижу что обмеження гнучки

нет веры
cohan
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Повідомлення Додано: Сер 22 лют, 2023 07:42

  cohan написав:найман не пишет, что Райф - "единственный из больших, у кого все еще нормально ходит SWIFT"?

удивительно ему....

про США интересно, будем посмотреть, и на пульсе держать, вдруг сливать решат

Ще отр, сіті і ще якийсь.
Тінькоф чув на днях теж за 100 євро відправляє.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2023 10:14

карта 2 кеш бека

Карта 2 кеш бека, які є виключення по нарахуванню?
Плюси і мінуси по карті?
Зараз відкривають? Вона тільки кредитна чи також є дебетна?
Raymond
 
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