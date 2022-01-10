По оплаті товару кредитними коштами згідно
За погашення кредитної заборгованості - 1%
Кредит надають тільки своїм зарплатникам. Всім іншим кредліміт у війну так і не повернули
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 23 лют, 2023 10:55
По оплаті товару кредитними коштами згідно
За погашення кредитної заборгованості - 1%
Кредит надають тільки своїм зарплатникам. Всім іншим кредліміт у війну так і не повернули
Додано: Чет 23 лют, 2023 18:50
Re: Райффайзен Банк
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