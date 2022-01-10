Raymond написав:Карта 2 кеш бека, які є виключення по нарахуванню? Плюси і мінуси по карті? Зараз відкривають? Вона тільки кредитна чи також є дебетна?
По оплаті товару кредитними коштами згідно Правил участі в програмі Ще За погашення кредитної заборгованості - 1% Кредит надають тільки своїм зарплатникам. Всім іншим кредліміт у війну так і не повернули
Raymond написав:Карта 2 кеш бека, які є виключення по нарахуванню? Плюси і мінуси по карті? Зараз відкривають? Вона тільки кредитна чи також є дебетна?
По оплаті товару кредитними коштами згідно Правил участі в програмі Ще За погашення кредитної заборгованості - 1% Кредит надають тільки своїм зарплатникам. Всім іншим кредліміт у війну так і не повернули