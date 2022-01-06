Raymond написав:Карта 2 кеш бека, які є виключення по нарахуванню? Плюси і мінуси по карті? Зараз відкривають? Вона тільки кредитна чи також є дебетна?
По оплаті товару кредитними коштами згідно Правил участі в програмі Ще За погашення кредитної заборгованості - 1% Кредит надають тільки своїм зарплатникам. Всім іншим кредліміт у війну так і не повернули
Raymond написав:Карта 2 кеш бека, які є виключення по нарахуванню? Плюси і мінуси по карті? Зараз відкривають? Вона тільки кредитна чи також є дебетна?
По оплаті товару кредитними коштами згідно Правил участі в програмі Ще За погашення кредитної заборгованості - 1% Кредит надають тільки своїм зарплатникам. Всім іншим кредліміт у війну так і не повернули
DmitryZP написав:США уже заинтересовались активной деятельностью Райффайзенбанка
про США интересно, будем посмотреть, и на пульсе держать, вдруг сливать решат
ну вроде ж возможные санкции против австрийского Райфа вряд ли будут означать моментальный крах и отказ от исполнения обязательств, в частности, депозитчиками в украинской дочке? Думаю, времени на выход будет не менее полгода.
DmitryZP написав:США уже заинтересовались активной деятельностью Райффайзенбанка
про США интересно, будем посмотреть, и на пульсе держать, вдруг сливать решат
ну вроде ж возможные санкции против австрийского Райфа вряд ли будут означать моментальный крах и отказ от исполнения обязательств, в частности, депозитчиками в украинской дочке? Думаю, времени на выход будет не менее полгода.
сейчас московский райф дерет 100-300 долларов за СВИФТперевод, по сути он остался чуть ли не монополистом по переводам в долларах война для райфа это мана небесная, прибыль космос, какие еще санкции...
Востаннє редагувалось nekefer в П'ят 24 лют, 2023 10:58, всього редагувалось 1 раз.
Raymond написав:Карта 2 кеш бека, які є виключення по нарахуванню? Плюси і мінуси по карті? Зараз відкривають? Вона тільки кредитна чи також є дебетна?
По оплаті товару кредитними коштами згідно Правил участі в програмі Ще За погашення кредитної заборгованості - 1% Кредит надають тільки своїм зарплатникам. Всім іншим кредліміт у війну так і не повернули
дякую! тоді можна відкривати дебетну Win card в Піраеусі, там теж кеш бек 2%