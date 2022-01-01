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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 85868788

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Райффайзен Банк 4.1 5 15
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
6
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
47%
7
Всього голосів : 15
Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2023 10:55

  Raymond написав:Карта 2 кеш бека, які є виключення по нарахуванню?
Плюси і мінуси по карті?
Зараз відкривають? Вона тільки кредитна чи також є дебетна?

По оплаті товару кредитними коштами згідно Правил участі в програмі Ще
За погашення кредитної заборгованості - 1%
Кредит надають тільки своїм зарплатникам. Всім іншим кредліміт у війну так і не повернули :(
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2023 18:50

Re: Райффайзен Банк

  Raymond написав:Зараз відкривають?

Сьогодні у відділені теж цікавився.
"Треба мати або зарплатну, або пенсійну карту в райфе, тоді може бути пропозиція 2 кешбека."
Arbitr
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2023 22:29

  Amethyst написав:
  Raymond написав:Карта 2 кеш бека, які є виключення по нарахуванню?
Плюси і мінуси по карті?
Зараз відкривають? Вона тільки кредитна чи також є дебетна?

По оплаті товару кредитними коштами згідно Правил участі в програмі Ще
За погашення кредитної заборгованості - 1%
Кредит надають тільки своїм зарплатникам. Всім іншим кредліміт у війну так і не повернули :(

Ще преміальникам повернули
antey718
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 09:18

  cohan написав:
  DmitryZP написав:США уже заинтересовались активной деятельностью Райффайзенбанка
про США интересно, будем посмотреть, и на пульсе держать, вдруг сливать решат
ну вроде ж возможные санкции против австрийского Райфа вряд ли будут означать моментальный крах и отказ от исполнения обязательств, в частности, депозитчиками в украинской дочке? Думаю, времени на выход будет не менее полгода.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 10:57

  flysoulfly написав:
  cohan написав:
  DmitryZP написав:США уже заинтересовались активной деятельностью Райффайзенбанка
про США интересно, будем посмотреть, и на пульсе держать, вдруг сливать решат
ну вроде ж возможные санкции против австрийского Райфа вряд ли будут означать моментальный крах и отказ от исполнения обязательств, в частности, депозитчиками в украинской дочке? Думаю, времени на выход будет не менее полгода.

сейчас московский райф дерет 100-300 долларов за СВИФТперевод, по сути он остался чуть ли не монополистом по переводам в долларах
война для райфа это мана небесная, прибыль космос, какие еще санкции...
Востаннє редагувалось nekefer в П'ят 24 лют, 2023 10:58, всього редагувалось 1 раз.
nekefer
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 10:58

  Amethyst написав:
  Raymond написав:Карта 2 кеш бека, які є виключення по нарахуванню?
Плюси і мінуси по карті?
Зараз відкривають? Вона тільки кредитна чи також є дебетна?

По оплаті товару кредитними коштами згідно Правил участі в програмі Ще
За погашення кредитної заборгованості - 1%
Кредит надають тільки своїм зарплатникам. Всім іншим кредліміт у війну так і не повернули :(

дякую!
тоді можна відкривати дебетну Win card в Піраеусі, там теж кеш бек 2%
Raymond
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 16:31

  flysoulfly написав:
  cohan написав:
  DmitryZP написав:США уже заинтересовались активной деятельностью Райффайзенбанка
про США интересно, будем посмотреть, и на пульсе держать, вдруг сливать решат
ну вроде ж возможные санкции против австрийского Райфа вряд ли будут означать моментальный крах и отказ от исполнения обязательств, в частности, депозитчиками в украинской дочке? Думаю, времени на выход будет не менее полгода.

Цього одразу під Фонд. Це ж Вам не Альфа, щоб з ним панькатися.
klug
 
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