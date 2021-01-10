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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 86878889

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 4.1 5 15
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
6
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
47%
7
Всього голосів : 15
Повідомлення Додано: Суб 25 лют, 2023 12:32

  Amethyst написав:Кредит надають тільки своїм зарплатникам. Всім іншим кредліміт у війну так і не повернули :(

Всі гроші пішли на кредитні канікули армії здичавілих.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 16:00

Re: Райффайзен Банк

подвис сученок

что внутренний что заход внешних с 10 утра до сих пор не проведены
cohan
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Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 16:03

  cohan написав:подвис сученок

что внутренний что заход внешних с 10 утра до сих пор не проведены

Кх. Мне СЭП около 14:00 зашел, норм
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 16:46

Re: Райффайзен Банк

До 30% знижки на оренду індивідуальних сейфів Райфу у Києві та Одесі

https://news.finance.ua/ua/do-30-znyzhk ... i-ta-odesi

Акційна пропозиція — з 1 березня по 30 квітня 2023 р.
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Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 19:20

  Amethyst написав:
  cohan написав:подвис сученок

что внутренний что заход внешних с 10 утра до сих пор не проведены

Кх. Мне СЭП около 14:00 зашел, норм


вернули
сказали проблемы с платежами сегодня
повторно - дошло

это внутри, внешний не зашел пока еще

ну ок, по памяти сраного форварда уже думал что финмоновские проделки
cohan
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