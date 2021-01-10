Всі гроші пішли на кредитні канікули армії здичавілих.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 25 лют, 2023 12:32
Додано: Сер 01 бер, 2023 16:00
Re: Райффайзен Банк
подвис сученок
что внутренний что заход внешних с 10 утра до сих пор не проведены
Додано: Сер 01 бер, 2023 16:03
Додано: Сер 01 бер, 2023 16:46
Re: Райффайзен Банк
До 30% знижки на оренду індивідуальних сейфів Райфу у Києві та Одесі
https://news.finance.ua/ua/do-30-znyzhk ... i-ta-odesi
Акційна пропозиція — з 1 березня по 30 квітня 2023 р.
Додано: Сер 01 бер, 2023 19:20
вернули
сказали проблемы с платежами сегодня
повторно - дошло
это внутри, внешний не зашел пока еще
ну ок, по памяти сраного форварда уже думал что финмоновские проделки
Додано: Сер 01 бер, 2023 20:51
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