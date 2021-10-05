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Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 01 бер, 2023 16:00
подвис сученок
что внутренний что заход внешних с 10 утра до сих пор не проведены
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cohan
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Додано: Сер 01 бер, 2023 16:03
cohan написав:
подвис сученок
что внутренний что заход внешних с 10 утра до сих пор не проведены
Кх. Мне СЭП около 14:00 зашел, норм
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Amethyst
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Додано: Сер 01 бер, 2023 16:46
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Додано: Сер 01 бер, 2023 19:20
Amethyst написав: cohan написав:
подвис сученок
что внутренний что заход внешних с 10 утра до сих пор не проведены
Кх. Мне СЭП около 14:00 зашел, норм
вернули
сказали проблемы с платежами сегодня
повторно - дошло
это внутри, внешний не зашел пока еще
ну ок, по памяти сраного форварда уже думал что финмоновские проделки
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cohan
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Додано: Сер 01 бер, 2023 20:51
cohan написав:
подвис сученок
ну ок, по памяти сраного форварда уже думал что финмоновские проделки
- а оказывается, предвестие ВА
Уже и сейфы пустые простаивают... Когда тут такое было?!
Во шо санкции США делают, а!
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flysoulfly
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Додано: Чет 02 бер, 2023 10:52
flysoulfly написав: cohan написав:
подвис сученок
ну ок, по памяти сраного форварда уже думал что финмоновские проделки
- а оказывается, предвестие ВА
Уже и сейфы пустые простаивают... Когда тут такое было?!
Во шо санкции США делают, а!
Валюту віддають,що з ВАми?
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sens
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Додано: Чет 02 бер, 2023 12:16
flysoulfly написав: cohan написав:
подвис сученок
ну ок, по памяти сраного форварда уже думал что финмоновские проделки
- а оказывается, предвестие ВА
Уже и сейфы пустые простаивают... Когда тут такое было?!
Во шо санкции США делают, а!
поздно вечером зашел и внешний
Райфу ничего не сделается, вон в раше несколько банков опять санкции, ему хоть бы хны,
может хакеры какие, или просто 1е число, хотя не квартал вроде бы
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cohan
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Додано: П'ят 03 бер, 2023 11:26
sens написав: flysoulfly написав: cohan написав:
подвис сученок
ну ок, по памяти сраного форварда уже думал что финмоновские проделки
- а оказывается, предвестие ВА
Уже и сейфы пустые простаивают... Когда тут такое было?!
Во шо санкции США делают, а!
Валюту віддають,що з ВАми?
"-...вас зарэжут!
- ???
- Шутка" ©
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flysoulfly
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